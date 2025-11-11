Россиянам назвали признаки того, что продавцом автомобиля руководят мошенники
Главным признаком того, что продавец автомобиля находится под воздействием мошенников, являеца его желание продать машину быстрее и с большим дисконтом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
По его словам, от покупке автомобиля по слишком заниженной цене лучше отказаться - это позволит избежать возможных разбирательств, признания сделки купли-продажи притворной и изъятия транспортного средства.
«К сожалению, под воздействием мошенников каждый утверждает, что продаёт автомобиль по доброй воле, а потом эти сделки аннулируются и возбуждаются уголовные дела», — отметил эксперт.
Ранее юрист Яна Бондаренко заявила «Радиоточке НСН», что юрист и психиатр не помогут обезопасить сделку с недвижимостью с пенсионерами, к тому же в этой ситуации всегда есть интерес риелтора.
