Россиянам назвали признаки того, что продавцом автомобиля руководят мошенники

Главным признаком того, что продавец автомобиля находится под воздействием мошенников, являеца его желание продать машину быстрее и с большим дисконтом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По его словам, от покупке автомобиля по слишком заниженной цене лучше отказаться - это позволит избежать возможных разбирательств, признания сделки купли-продажи притворной и изъятия транспортного средства.

«К сожалению, под воздействием мошенников каждый утверждает, что продаёт автомобиль по доброй воле, а потом эти сделки аннулируются и возбуждаются уголовные дела», — отметил эксперт.

