СМИ: Европа и Ближний Восток делят активы «Лукойла» после санкций США
После введения американских санкций против «Лукойла» и его дочерних структур правительства ряда стран Европы и Ближнего Востока начали борьбу за контроль над зарубежными активами российского нефтяного гиганта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов отрасли.
По данным издания, министерство финансов США не только включило компанию в санкционные списки, но и заблокировало заявку трейдера Gunvor на приобретение иностранных активов «Лукойла». Это решение вызвало конкуренцию между странами, где расположены предприятия компании, за право контролировать их дальнейшую работу.
Как пояснил руководитель отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз, конфликт вокруг активов связан с рисками для сектора переработки нефти, который оказался более уязвимым, чем добыча сырья. По его словам, на рынке сырой нефти есть запас устойчивости, однако перерабатывающая инфраструктура зависит от непрерывности поставок и управления.
Так, Болгария уже предпринимает шаги для установления полного контроля над своим крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом, ранее принадлежавшим «Лукойлу», чтобы сохранить занятость и обеспечить стабильность поставок. В Финляндии, где дочерняя структура компании владеет сетью АЗС Teboil, сообщается о нехватке топлива из-за прекращения поставок.
В рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, Евросоюз ввел ограничения против торгового подразделения Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В активы «Лукойла» за рубежом также входят НПЗ в Румынии и Болгарии, сеть заправок в Финляндии, а также доля в иракском проекте «Западная Курна-2» и ряде африканских предприятий. Санкции Минфина США, вступившие в силу 22 октября, обязывают завершить все операции с компаниями, где «Лукойл» владеет долей более 50%, до 21 ноября. Российская компания уже объявила о намерении продать зарубежные активы и начала рассмотрение предложений потенциальных покупателей, однако сделка с Gunvor была отозвана в конце октября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Попов: При ударе по центру ГУР могли погибнуть офицеры НАТО
- Депутат Госдумы пообещал ответ Украине и Великобритании за попытку угона МиГ-31
- «Спартак» расторг контракт с главным тренером Станковичем
- Среди пассажиров разбившегося в Египте автобуса были россияне, шведы и литовцы
- Ущерб «Снежкома»: Кто заплатит за разбитые автомобили
- СМИ: Европа и Ближний Восток делят активы «Лукойла» после санкций США
- В Госдуме объяснили, что нужно для встречи Путина и Трампа
- По песням группы Lumen поставят мюзикл
- В Госдуме раскритиковали «период охлаждения» для сим-карт после роуминга
- Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru