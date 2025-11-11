СМИ: Европа и Ближний Восток делят активы «Лукойла» после санкций США

Как пояснил руководитель отдела геополитики Energy Aspects Ричард Бронз, конфликт вокруг активов связан с рисками для сектора переработки нефти, который оказался более уязвимым, чем добыча сырья. По его словам, на рынке сырой нефти есть запас устойчивости, однако перерабатывающая инфраструктура зависит от непрерывности поставок и управления.

Так, Болгария уже предпринимает шаги для установления полного контроля над своим крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом, ранее принадлежавшим «Лукойлу», чтобы сохранить занятость и обеспечить стабильность поставок. В Финляндии, где дочерняя структура компании владеет сетью АЗС Teboil, сообщается о нехватке топлива из-за прекращения поставок.

В рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, Евросоюз ввел ограничения против торгового подразделения Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В активы «Лукойла» за рубежом также входят НПЗ в Румынии и Болгарии, сеть заправок в Финляндии, а также доля в иракском проекте «Западная Курна-2» и ряде африканских предприятий. Санкции Минфина США, вступившие в силу 22 октября, обязывают завершить все операции с компаниями, где «Лукойл» владеет долей более 50%, до 21 ноября. Российская компания уже объявила о намерении продать зарубежные активы и начала рассмотрение предложений потенциальных покупателей, однако сделка с Gunvor была отозвана в конце октября, передает «Радиоточка НСН».

