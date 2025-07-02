Способны побороться с Netflix: «Иви» предрекли успех в Европе
Российские онлайн-кинотеатры могут навязать борьбу за европейский рынок американским компаниями, заявил НСН Алексей Бырдин.
Технологически российские продукты не уступают мировым гегемонам, но им придется адаптировать контент под западную аудиторию, если они хотят привлечь к себе иностранного зрителя, рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в эфире НСН.
Онлайн-кинотеатр «Иви» решил расширить свое присутствие в Европе. Пока речь идет про Германию, Нидерланды, Бельгию и Кипр. Участники рынка отмечают, что Германия является самым прибыльным направлением из-за высокой доли экспатов и русскоговорящего населения, сообщил «Коммерсантъ». Сейчас «Иви» работает в ряде зарубежных стран, в их числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия. Также компания запустила отдельный сайт в Турции, основной каталог стриминга составляют сериалы, на которые он приобрел права, а также релизы местных ТВ-каналов. Эксперт оценил эту стратегию как рациональную.
«В России еще не исчерпан потенциал роста для легального сервиса, но если у вас есть прекрасно работающая платформа, а права на контент охватывают другие регионы, то выходить на местных потребителей — это рациональная стратегия. Никаких формальных ограничений для этого нет. Если национальное законодательство не препятствует, и есть экономические перспективы, то заниматься этим стоит. Здесь работают только бизнес аргументы: выходить или не выходить. Насколько я понимаю, никаких секторальных санкций в ЕС против аудиовизуальных сервисов не предусмотрено. Европа — достаточно конкурентный рынок, но технологически и функционально российские сервисы способны за него побороться. У нас сильная IT-сфера в стране, мы можем быть на равных и с мировыми лидерами, такими как Netflix. А если говорить о ЕС, то наше предложение явно не хуже, если мы можем конкурировать с американцами и их доминирующими возможностями. Контентная составляющая может вызывать вопросы. Если речь идет о местных жителях, которые не говорят по-русски, то придется адаптировать контент и переводить его, если о русскоязычной диаспоре, то никаких проблем нет», — заключил собеседник НСН.
Ранее Бырдин рассказал НСН о возможном расцвете пиратства из-за выдачи прокатных удостоверений.
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