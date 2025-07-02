Технологически российские продукты не уступают мировым гегемонам, но им придется адаптировать контент под западную аудиторию, если они хотят привлечь к себе иностранного зрителя, рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в эфире НСН.

Онлайн-кинотеатр «Иви» решил расширить свое присутствие в Европе. Пока речь идет про Германию, Нидерланды, Бельгию и Кипр. Участники рынка отмечают, что Германия является самым прибыльным направлением из-за высокой доли экспатов и русскоговорящего населения, сообщил «Коммерсантъ». Сейчас «Иви» работает в ряде зарубежных стран, в их числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия. Также компания запустила отдельный сайт в Турции, основной каталог стриминга составляют сериалы, на которые он приобрел права, а также релизы местных ТВ-каналов. Эксперт оценил эту стратегию как рациональную.