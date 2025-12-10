Россияне накопили на банковских вкладах десятки триллионов рублей
Алексей Мокров и Ярослав Кабаков в эфире НСН заявили, что ЦБ поменял свою стратегию в отношении цифровых активов, но они пока не могут заменить «традиционные» варианты.
Цифровые активы не заменят обычные в ближайшее время, так как это пока удобный способ для трансграничных переводов, заявил эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров в пресс-центре НСН.
«По данным ЦБ, на банковских депозитах у физлиц уже 62,7 триллиона рублей. Это в разы больше, чем обороты любых стейблкоинов, например. Поэтому цифровые активы не заменят обычные в ближайшее время. Это удобный инструмент для быстрых расчетов и трансграничных переводов, а не замена финансовой стратегии», - сказал он.
При этом директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков отметил, что ЦБ поменял свою стратегию в отношении цифровых активов.
«Понятно, что есть волатильность по биткоину, кто-то этим пользуется. Реальность у нас меняется, ЦБ перестает отрицать криптоактивы. В этом году на Московской бирже у нас запустились фьючерсы на биткоин, достаточно большой спрос возник», - добавил собеседник НСН.
Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты с фиксированной доходностью, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Больше не хобби айтишников: Число инвесторов в России перевалило за 36 миллионов
- Кремль анонсировал визит Путина в Туркмению
- В Госдуме рассказали, какую долю бюджетных мест в вузах занимают льготники
- Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет
- В Петербурге запретили мигрантам работать таксистами и курьерами до конца 2026 года
- Без спроса и инвесторов: Рынок жилья упал на 50% в 2025 году
- Россияне накопили на банковских вкладах десятки триллионов рублей
- Лавров: Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине
- Инвесторы готовы вкладываться в недвижимость только со скидкой до 15%
- Ректор «Щуки» призвал театры «опомниться» и стать общедоступными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru