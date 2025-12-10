Дегтярев рассказал, что 67 федераций предоставили россиянам допуск

Спортсмены из России получили допуск к соревнованиям от нескольких десятков международных федераций. Об этом заявил министр спорта глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе Олимпийского собрания.

«В общей сложности уже 67 международных федераций, включая 34 олимпийских вида спорта, допускают спортсменов из России», - отметил глава Минспорта.

Дегтярев добавил, что 4200 российских атлетов получили международный статус, в том числе 700 - в 2025 году.

Ранее Международная федерация самбо (FIAS) допустила россиян и белорусов к выступлениям на соревнованиях под национальными флагами и с гимнами.

