Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет
Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ во втором и третьем, окончательном чтении. Об этом пишет РИА Новости.
Решение было принято на пленарном заседании палаты.
С соответствующей инициативой ранее выступили депутаты во главе с председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Они предложили снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении российского гражданства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также инициатива предполагает, что решение о приеме в гражданство будет недействительным, если человек отказался от присяги или не явился для ее принесения в течение года с момента решения о приеме в гражданство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия вошла в топ-10 стран по использованию криптовалют
- В Госдуме призвали Роскомнадзор проверить Call of Duty на русофобию
- Больше не хобби айтишников: Число инвесторов в России перевалило за 36 миллионов
- Кремль анонсировал визит Путина в Туркмению
- В Госдуме рассказали, какую долю бюджетных мест в вузах занимают льготники
- Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет
- В Петербурге запретили мигрантам работать таксистами и курьерами до конца 2026 года
- Без спроса и инвесторов: Рынок жилья упал на 50% в 2025 году
- Россияне накопили на банковских вкладах десятки триллионов рублей
- Лавров: Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru