Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина до 14 лет

Госдума приняла закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ во втором и третьем, окончательном чтении. Об этом пишет РИА Новости.

Решение было принято на пленарном заседании палаты.

С соответствующей инициативой ранее выступили депутаты во главе с председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Они предложили снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении российского гражданства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также инициатива предполагает, что решение о приеме в гражданство будет недействительным, если человек отказался от присяги или не явился для ее принесения в течение года с момента решения о приеме в гражданство.

