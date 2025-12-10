Инвесторы готовы вкладываться в недвижимость только со скидкой до 15%, заявил экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин в пресс-центре НСН.

«У нас был оптимизм на фоне того, что снижение ключевой ставки ЦБ будет означать переток средств из банковских депозитов. Но этот оптимизм как-то растерялся к концу года. Инвестор занял выжидательную позицию, появился больший запрос на доходность. Есть ощущение, что желаемая ставка для инвесторов оторвалась от доходности ключевой ставки. Если мы раньше говорили, что приемлемая ставка – это ключевая плюс 10%, то теперь это «ключ» плюс 12-14%. На рынке недвижимости наблюдается осторожность и поиск дисконта. Деньги есть, инвесторы готовы инвестировать в недвижимость, но только при дисконте в 10-15%», - отметил он.

Центробанк начал снижать ставку, что закладывает большие ожидания по перетоку средств инвесторов с банковских депозитов в инструменты с фиксированной доходностью, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

