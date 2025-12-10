В Петербурге запретили мигрантам работать таксистами и курьерами до конца 2026 года
Привлечение мигрантов к работе в качестве таксистов и курьеров запретят в Санкт-Петербурге до конца 2026 года. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов, передает пресс-служба администрации.
Документ запрещает хозяйствующим субъектам в городе привлекать иностранцев, имеющих патенты на работу, к отдельным видам экономической деятельности.
«Запрет распространяется на такие направления, как «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем»... деятельность курьерская... деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта», - указали в пресс-службе.
Также иностранным гражданам запретили доставку еды на дом и прочую курьерскую деятельность.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли экономики России.
