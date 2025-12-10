«Это заблуждение, что льготники забирают все бюджетные места. Бюджетных мест выделяется много – 60% от количества обучающихся. А льготные категории – это 10%, если брать особые квоты, это еще 10%. По итогам прошлого года льготные квоты не заполняются в целом по стране. Есть вузы, где много льготников, но в целом по стране, не все эти места заполняются, они отдаются в общий бюджет. И сегодня нельзя говорить о том, что сокращаются бюджетные места. Другой вопрос в том, что регулируются разные направления подготовки. Те вузы, которые не имеют высокий уровень трудоустройства и зарплаты выпускников, получают вопросы и лишаются части бюджетных мест. Но никто не собирался сокращать контрольные цифры бюджетного приема. У нас доступность высшего образования только повышается. А льготники не мешают тем ребятам, которые поступают по общему конкурсу», - рассказала она.

Депутат также подчеркнула, что проблем с местами нет и на творческих направлениях, и на платных.

«На творческих направлениях может быть меньше мест, но это соответствует спросу. Конкурсы на эти места постоянно мониторятся, что влияет на управленческие решения. Минкультуры запрашивает самостоятельно количество бюджетных мест, потом они утверждаются. Идет также регулирование платного приема, но никто не сказал, что он будет сокращен. Это гибкая история, направления для контроля будут меняться. У нас число выпускников сокращается по демографическим причинам, увеличивается число ребят, которые уходят в колледжи после девятого класса», - объяснила собеседница НСН.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что ограничение количества студентов-"платников" в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома».

