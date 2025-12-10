В Госдуме рассказали, какую долю бюджетных мест в вузах занимают льготники
На творческих направлениях в вузах сегодня меньше мест, но это соответствует спросу, заявила НСН депутат Пилипенко, отвечая на переживания режиссера Сокурова на этот счет.
Бюджетные места в вузах занимают 60%, на льготные категории приходится 10%, плюс особые квоты – еще 10%, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Режиссёр Александр Сокуров на заседании СПЧ под председательством Владимира Путина заявил об угрозе для молодых талантливых россиян лишиться права на высшее образование. Он отметил, что «ему понятно решение, что дети военнослужащих, участвующих в СВО, получают преимущества при поступлении в вузы, но с точки зрения качества образования тут нужен какой-то баланс», иначе другим придется платить 400 тысяч в год. Президент ответил ему, что на Западе высшее образование стоит «кратно дороже», а «дети наших героев по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону». Пилипенко рассказала, как обстоят дела с бюджетными местами.
«Это заблуждение, что льготники забирают все бюджетные места. Бюджетных мест выделяется много – 60% от количества обучающихся. А льготные категории – это 10%, если брать особые квоты, это еще 10%. По итогам прошлого года льготные квоты не заполняются в целом по стране. Есть вузы, где много льготников, но в целом по стране, не все эти места заполняются, они отдаются в общий бюджет. И сегодня нельзя говорить о том, что сокращаются бюджетные места. Другой вопрос в том, что регулируются разные направления подготовки. Те вузы, которые не имеют высокий уровень трудоустройства и зарплаты выпускников, получают вопросы и лишаются части бюджетных мест. Но никто не собирался сокращать контрольные цифры бюджетного приема. У нас доступность высшего образования только повышается. А льготники не мешают тем ребятам, которые поступают по общему конкурсу», - рассказала она.
Депутат также подчеркнула, что проблем с местами нет и на творческих направлениях, и на платных.
«На творческих направлениях может быть меньше мест, но это соответствует спросу. Конкурсы на эти места постоянно мониторятся, что влияет на управленческие решения. Минкультуры запрашивает самостоятельно количество бюджетных мест, потом они утверждаются. Идет также регулирование платного приема, но никто не сказал, что он будет сокращен. Это гибкая история, направления для контроля будут меняться. У нас число выпускников сокращается по демографическим причинам, увеличивается число ребят, которые уходят в колледжи после девятого класса», - объяснила собеседница НСН.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что ограничение количества студентов-"платников" в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома».
