Лавров: Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине
Россия ответит на размещение зарубежных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов Европой. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Как напомнил глава МИД, ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ не собирается воевать с Европой.
«У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать», - указал Лавров.
Министр подчеркнул, что Москва уже готова к этому ответу.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза пытаются переложить ответственность за хищение активов России друг на друга, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru