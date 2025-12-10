Россия ответит на размещение зарубежных воинских контингентов на Украине и экспроприацию российских активов Европой. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Как напомнил глава МИД, ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что РФ не собирается воевать с Европой.

«У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать», - указал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва уже готова к этому ответу.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза пытаются переложить ответственность за хищение активов России друг на друга, пишет «Свободная пресса».

