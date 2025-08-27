«Михайловский театр идеален в смысле пропорций для музыкального спектакля, но сами спектакли могут быть совершенно разные. Они могут быть большой формы, которые требуют античного амфитеатра, и рассчитанные на огромное количество зрителей. Бывают гораздо более камерные. Число зрителей связано с эстетикой, с образным рядом спектакля, который может быть броский, а может быть, наоборот, довольно камерный. Здания, которые были построены в XIX веке, в том числе, Большой театр, Мариинский и Михайловский театры, они идеальны для разного вида спектаклей. Я не очень понимаю, за счет чего будут увеличивать количество мест. Понятно, что любому театру коммерчески выгодно продать больше билетов, но на мир спектакля это не очень повлияет», - заметил эксперт.

Песочинский также выразил надежду на то, что новая технология в Михайловском театре станет шагом к его обновлению.

«Я не знаю, как сейчас будет разворачиваться художественная политика Михайловского театра, но очень важно, чтобы в театре появился новый тип спектакля, а не только новые солисты. Хочется, чтобы театр менялся так же, как меняется все искусство, как меняется наше сознание, как меняется драматический театр в этом отношении. Новая технология - это шаг к обновлению театра как художественного феномена», - добавил Песочинский.

Ранее в Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошли обыски, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

