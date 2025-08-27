Что получит Михайловский театр после реконструкции
Театровед Николай Песочинский в беседе с НСН заявил, что очень важно, чтобы в Михайловском театре после реконструкции появился новый тип спектакля, а не только новые солисты.
Реконструкция Михайловского театра, который находится в старинном здании XIX века, станет настоящим событием, заявил НСН театровед Николай Песочинский.
Проект реконструкции исторического зрительного зала Михайловского театра получил положительное заключение Главгосэкпертизы, сообщает «Коммерсант». Предположительно, в 2027 году в зале начнут работы по строительству вращающейся сцены и расширению зоны оркестровой ямы. Планируется переустройство амфитеатра и партера для увеличения количества зрительских мест. Общая вместимость зала после реконструкции составит 906 мест вместо 890. Предварительная оценка стоимости изменений составила около 500 млн рублей. Песочинский отметил, что сцена-трансформер позволит применять различные визуальные, образные и сценографические эффекты в спектаклях.
«Реконструкция в старинном здании XIX века Михайловского театра, которое является памятником архитектуры, станет настоящим событием. Мы сейчас существуем в эпоху сцен-трансформеров. Возможны уже любые конфигурации: горизонтальные, вертикальные, когда одни участки поднимаются, другие опускаются. Зрители могут сидеть спереди, сзади, в том месте, где сцена, где игровая площадка. Это, безусловно, необходимо для музыкального театра. Само слово опера означает большое театральное представление. И в этом отношении, если есть сцена-трансформер, появляется возможность использовать значительные эффекты, в том числе, визуальные, образные и сценографические», - сказал театровед.
Вместе с тем, он считает, что классические оперные театры в России построены идеально для музыкальных спектаклей.
«Михайловский театр идеален в смысле пропорций для музыкального спектакля, но сами спектакли могут быть совершенно разные. Они могут быть большой формы, которые требуют античного амфитеатра, и рассчитанные на огромное количество зрителей. Бывают гораздо более камерные. Число зрителей связано с эстетикой, с образным рядом спектакля, который может быть броский, а может быть, наоборот, довольно камерный. Здания, которые были построены в XIX веке, в том числе, Большой театр, Мариинский и Михайловский театры, они идеальны для разного вида спектаклей. Я не очень понимаю, за счет чего будут увеличивать количество мест. Понятно, что любому театру коммерчески выгодно продать больше билетов, но на мир спектакля это не очень повлияет», - заметил эксперт.
Песочинский также выразил надежду на то, что новая технология в Михайловском театре станет шагом к его обновлению.
«Я не знаю, как сейчас будет разворачиваться художественная политика Михайловского театра, но очень важно, чтобы в театре появился новый тип спектакля, а не только новые солисты. Хочется, чтобы театр менялся так же, как меняется все искусство, как меняется наше сознание, как меняется драматический театр в этом отношении. Новая технология - это шаг к обновлению театра как художественного феномена», - добавил Песочинский.
Ранее в Михайловском театре в Санкт-Петербурге прошли обыски, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
