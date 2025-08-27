The Economist усомнился в характеристиках украинской ракеты «Фламинго»
Британский журнал The Economist поставил под сомнение возможности новой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», заявленная дальность которой составляет до 3 тысяч км. Издание отмечает, что столь быстрое создание оружия и его соответствие текущим потребностям ВСУ выглядят «слишком хорошими, чтобы быть правдой».
По данным Fire Point, разработка ракеты заняла девять месяцев и началась с эскиза «на салфетке» в конце прошлого года. Вдохновением, как утверждают разработчики, стали старые модели вроде немецкой «Фау-1».
Производство, запущенное 18 августа, пока дает по одной ракете в день, но в дальнейшем выпуск обещают увеличить до семи. Компания утверждает, что свыше 90% окончательной сборки проходит на секретных объектах внутри Украины, хотя часть компонентов, вероятно, изготавливается за рубежом.
Президент Владимир Зеленский 21 августа впервые озвучил дальность «Фламинго». The Economist обращает внимание, что столь сжатые сроки разработки и запуска серийного производства вызывают сомнения у экспертов, несмотря на заверения киевских властей и представителей Fire Point, передает «Радиоточка НСН».
