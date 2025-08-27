The Economist усомнился в характеристиках украинской ракеты «Фламинго»

Британский журнал The Economist поставил под сомнение возможности новой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», заявленная дальность которой составляет до 3 тысяч км. Издание отмечает, что столь быстрое создание оружия и его соответствие текущим потребностям ВСУ выглядят «слишком хорошими, чтобы быть правдой».

По данным Fire Point, разработка ракеты заняла девять месяцев и началась с эскиза «на салфетке» в конце прошлого года. Вдохновением, как утверждают разработчики, стали старые модели вроде немецкой «Фау-1».