Фильм «Кремлевский волшебник» покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа
Фильм французского режиссера Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник» будет представлен 31 августа в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.
Роль президента России Владимира Путина исполнил британский актер Джуд Лоу. Главного героя — политтехнолога Вадима Баранова, прототипом которого считают бывшего помощника президента Владислава Суркова, — сыграл Пол Дано.
В картине также снялась обладательница «Оскара» Алисия Викандер, она исполнила роль Ксении, в которую влюблен Баранов.
Лента основана на романе Джулиано да Эмполи 2022 года. В Кремле ранее сообщили, что знают о съемках фильма, однако деталей его сюжета не имеют, передает «Радиоточка НСН».
