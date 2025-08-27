Фильм «Кремлевский волшебник» покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа

Главу «Евростроя» арестовали по делу о хищениях на строительстве укреплений в Белгородской области Трамп получил данные о стрельбе в школе Миннеаполиса Подача нефти в Венгрию по «Дружбе» после ударов ВСУ возобновится завтра Экипаж МКС поздравили сборную РФ с победой на Международной олимпиаде по ИИ Малый театр поставит пьесу императрицы Екатерины II