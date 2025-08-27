Посольство Украины задолжало Москве более 40 миллионов рублей за коммуналку

Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года удовлетворил 12 исков ПАО «МОЭК» к посольству Украины о взыскании задолженности за тепло- и водоснабжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Общая сумма взысканий превысила 40 миллионов рублей.

Первый иск был подан в июле прошлого года и касался долгов за период с февраля 2022-го по март 2023-го. Тогда суд обязал выплатить около 16 миллионов рублей. Позже энергетическая компания подала еще ряд исков за последующие месяцы, которые также были удовлетворены.