Посольство Украины задолжало Москве более 40 миллионов рублей за коммуналку

Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года удовлетворил 12 исков ПАО «МОЭК» к посольству Украины о взыскании задолженности за тепло- и водоснабжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Общая сумма взысканий превысила 40 миллионов рублей.

Первый иск был подан в июле прошлого года и касался долгов за период с февраля 2022-го по март 2023-го. Тогда суд обязал выплатить около 16 миллионов рублей. Позже энергетическая компания подала еще ряд исков за последующие месяцы, которые также были удовлетворены.

Новый, тринадцатый иск на сумму свыше 3,6 миллиона рублей зарегистрирован в июле 2025 года, но пока не принят к рассмотрению. Представителей украинского посольства на заседаниях не было: дипмиссия в Москве фактически не работает с 2022 года.

МОЭК, входящая в «Газпром энергохолдинг», является основной теплоснабжающей организацией столицы, обеспечивающей централизованное отопление и горячее водоснабжение, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: посольство Украины в HA/Соцсети
