СМИ: ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций для предотвращения обхода ограничений через третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, меры обсуждаются на фоне подготовки нового пакета ограничений в отношении Москвы.

Помимо этого, в Брюсселе обдумывают расширение санкций на нефтяной, газовый и финансовый сектора, а также введение дополнительных барьеров на импорт и экспорт российских товаров.