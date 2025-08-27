СМИ: ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций для предотвращения обхода ограничений через третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, меры обсуждаются на фоне подготовки нового пакета ограничений в отношении Москвы.

Помимо этого, в Брюсселе обдумывают расширение санкций на нефтяной, газовый и финансовый сектора, а также введение дополнительных барьеров на импорт и экспорт российских товаров.

Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским

Власти России ранее заявляли, что страна справляется с санкционным давлением и адаптировалась к ограничениям.

В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность своей политики, тогда как в самих западных странах звучала критика действенности антироссийских мер, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СанкцииРоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры