СМИ: ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России
Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций для предотвращения обхода ограничений через третьи страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, меры обсуждаются на фоне подготовки нового пакета ограничений в отношении Москвы.
Помимо этого, в Брюсселе обдумывают расширение санкций на нефтяной, газовый и финансовый сектора, а также введение дополнительных барьеров на импорт и экспорт российских товаров.
Власти России ранее заявляли, что страна справляется с санкционным давлением и адаптировалась к ограничениям.
В Москве подчеркивали, что Запад не готов признать неэффективность своей политики, тогда как в самих западных странах звучала критика действенности антироссийских мер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России
- The Economist усомнился в характеристиках украинской ракеты «Фламинго»
- В России пророчат ажиотаж на новые iPhone из-за нового дизайна
- Зеленский назначил бывшего вице-премьера Стефанишину послом Украины в США
- США ввели санкции против россиянина и компаний из Китая и КНДР
- Американская группа Onyx предложила создать «Интервидение» для рэперов
- Занятым и бедным россиянам посоветовали не заводить животных
- СМИ: У подорвавших «Северные потоки» были явные связи со спецслужбами Украины
- В совете альпинистов заявили о невозможности спасения Наговициной
- «Тешили себя иллюзиями»: Почему президент Азербайджана почувствовал безнаказанность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru