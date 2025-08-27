Дирижер оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский заявил НСН, что слушатели в первую очередь ориентируются на знакомую музыку, поэтому ходят на оркестровые концерты, где исполняются саундтреки из игр или фильмов.

Американский композитор Джон Уильямс, автор музыки к «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Челюстям», ранее признался, что что ему «никогда особенно не нравилась музыка из фильмов». Уильямс отметил, что хорошая киномузыка — большая редкость, а удачные работы представляют собой короткие, разрозненные фрагменты «то тут, то там» длиной по восемь минут. Бутинский отметил, что саундтреки — красивая и эмоциональная музыка.