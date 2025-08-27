Соблазнителя жены Диброва вынудили на сделку с супругой
Защита Елены Товстик «выбила» с нерадивого мужа несколько серьезных объектов недвижимости, сказала спецкору НСН Екатерина Гордон.
Адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон заявила спецкору НСН, что получила от стороны Романа Товстика коммерческое предложение, которое, по ее словам, удовлетворит мать шестерых детей.
Ранее стало известно, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина изменяла супругу с миллиардером, основателем NL и отцом шестерых детей Романом Товстиком. Жена Товстика Елена заявила, что тот изменял ей не только с Дибровой. Супруги Товстик прожили вместе 22 года, 19 из которых были в браке. Полина Диброва, которую Елена Товстик называет разлучницей, была ее подругой на протяжении многих лет. Семейные распри привлекли внимание светских журналистов, которые уже несколько дней следят за происходящим как за сериалом. Гордон отметила, что защита Елены Товстик «выбила» с нерадивого мужа несколько серьезных объектов недвижимости.
«На данный момент я получила предложение от противной стороны, которое, я считаю, удовлетворит мою клиентку. Спасибо каждому, кто поддерживал Лену Товстик. Дальше вопрос только ее согласия. Но мы уже не дали подлости случиться, и мать шестерых детей отправить в психушку. Касательно компенсации при разводе, пока миллиарда мы не видели, но несколько серьезных объектов недвижимости и абонентскую плату, что называется, мы выбили», — сказала Гордон на Voice influencer award.
Ранее Полина Диброва заявила, что не обманывала своего мужа Дмитрия. Она якобы сразу рассказала ему о симпатии к миллиардеру, когда они с Товстиком начали сближаться, отмечает «Радиоточка НСН». Таким образом, жена шоумена все же подтвердила свою связь с бизнесменом. Сейчас Полина проживает в арендованном коттедже рядом с особняком Диброва, пишут глянцевые СМИ.
