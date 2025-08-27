Адвокат Елены Товстик Екатерина Гордон заявила спецкору НСН, что получила от стороны Романа Товстика коммерческое предложение, которое, по ее словам, удовлетворит мать шестерых детей.

Ранее стало известно, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина изменяла супругу с миллиардером, основателем NL и отцом шестерых детей Романом Товстиком. Жена Товстика Елена заявила, что тот изменял ей не только с Дибровой. Супруги Товстик прожили вместе 22 года, 19 из которых были в браке. Полина Диброва, которую Елена Товстик называет разлучницей, была ее подругой на протяжении многих лет. Семейные распри привлекли внимание светских журналистов, которые уже несколько дней следят за происходящим как за сериалом. Гордон отметила, что защита Елены Товстик «выбила» с нерадивого мужа несколько серьезных объектов недвижимости.