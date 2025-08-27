Аналитик допустил рост доллара до 95 рублей к концу года

Эксперт прогнозирует, что уже в сентябре доллар может выйти в диапазон 82-85 рублей. Основными причинами возможного дальнейшего роста он называет снижение ключевой ставки, оживление импорта и кредитования, а также рост потребительской активности.

27 августа курс доллара на рынке Forex превысил 82 рубля, поднимаясь в моменте до 82,49 рубля. На межбанковском рынке котировки достигали 81 рубля, после чего скорректировались к отметке около 80 рублей, передает «Радиоточка НСН».

