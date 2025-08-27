Аналитик допустил рост доллара до 95 рублей к концу года
Курс доллара к концу 2025 года может вырасти до 95 рублей, заявил в комментарии «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
По его словам, рубль испытывает давление сразу по нескольким направлениям: завершается налоговый период, рынок ожидает снижения ключевой ставки в сентябре, растет импорт и внутренний спрос, а показатели текущего счета традиционно слабеют во второй половине года. Дополнительным фактором выступает геополитическая неопределенность — переговоры по Украине зашли в паузу, ЕС обсуждает новый пакет санкций, а США подняли пошлины против Индии из-за ее сотрудничества с Россией.
Эксперт прогнозирует, что уже в сентябре доллар может выйти в диапазон 82-85 рублей. Основными причинами возможного дальнейшего роста он называет снижение ключевой ставки, оживление импорта и кредитования, а также рост потребительской активности.
27 августа курс доллара на рынке Forex превысил 82 рубля, поднимаясь в моменте до 82,49 рубля. На межбанковском рынке котировки достигали 81 рубля, после чего скорректировались к отметке около 80 рублей, передает «Радиоточка НСН».
