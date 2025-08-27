Арбитраж Москвы рассматривает 19 исков к украинскому посольству

Арбитражный суд Москвы с 2022 года принял к производству 19 исков к посольству Украины, которое не функционирует в России после разрыва дипотношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Наибольшее количество претензий предъявила ПАО «МОЭК» — тринадцать исков о задолженности по договорам теплоснабжения и горячей воды, заключенным еще в 2009 году. Суд удовлетворил 12 из них, взыскав более 40 миллионов рублей, еще один иск на сумму свыше 3,6 миллиона пока не рассмотрен.