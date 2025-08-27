Арбитраж Москвы рассматривает 19 исков к украинскому посольству

Арбитражный суд Москвы с 2022 года принял к производству 19 исков к посольству Украины, которое не функционирует в России после разрыва дипотношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Наибольшее количество претензий предъявила ПАО «МОЭК» — тринадцать исков о задолженности по договорам теплоснабжения и горячей воды, заключенным еще в 2009 году. Суд удовлетворил 12 из них, взыскав более 40 миллионов рублей, еще один иск на сумму свыше 3,6 миллиона пока не рассмотрен.

Посольство Украины задолжало Москве более 40 миллионов рублей за коммуналку

Помимо этого, «Мосэнергосбыт» добился взыскания свыше 360 тысяч рублей долгов по электроэнергии, «Мосводоканал» — более 411 тысяч рублей, а «Экотехпром» — около 66 тысяч рублей за вывоз отходов. Два иска — от «Мосводоканала» и «Эколайна» — суд к рассмотрению не принял.

Таким образом, совокупные претензии к посольству Украины за коммунальные услуги превысили несколько десятков миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

