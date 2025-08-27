Российского пловца ищут в Босфоре и Мраморном море с помощью гидролокатора

Прокуратура района Бейкоз поручила полиции создать специальную группу для его розыска и проверить записи с камер прибрежных заведений, не исключая, что пловец мог не утонуть.

По словам организаторов, исчезновение опытного спортсмена выглядит нелогичным. Один из участников заплыва заявил, что видел Свечникова, плывшего в противоположном направлении, но тот продолжил движение, несмотря на предупреждение. К поискам подключились и добровольцы на суше. Пока операция не принесла результатов, передает «Радиоточка НСН».

