Российского пловца ищут в Босфоре и Мраморном море с помощью гидролокатора

Поиски пропавшего российского пловца Николая Свечникова в Босфорском проливе и Мраморном море продолжаются четвертые сутки, сообщает турецкая газета Milliyet. Для обследования дна используется гидролокатор бокового обзора, также задействованы водолазы, катера и вертолет.

Свечников, кандидат в мастера спорта, участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор в воскресенье, однако до финиша не дошел.

СМИ: Пловец из РФ Свечников утонул в Босфоре или выбрался на берег, сняв чип

Прокуратура района Бейкоз поручила полиции создать специальную группу для его розыска и проверить записи с камер прибрежных заведений, не исключая, что пловец мог не утонуть.

По словам организаторов, исчезновение опытного спортсмена выглядит нелогичным. Один из участников заплыва заявил, что видел Свечникова, плывшего в противоположном направлении, но тот продолжил движение, несмотря на предупреждение. К поискам подключились и добровольцы на суше. Пока операция не принесла результатов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
