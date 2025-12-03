Голикова: В России число безработных равно числу вакансий на рынке

Число безработных в России почти сравнялось с количеством вакансий на рынке труда. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Всероссийского кадрового форума.

Она подчеркнула, что Россия вошла в пятерку стран «глобальной двадцатки» с наиболее низким уровнем безработицы. По итогам прошлого года этот показатель составлял 2,5%, сейчас - 2,2%.

«В нашей стране сегодня занято 74,6 миллиона граждан. Численность безработных составляет 1,6 млн, то есть фактически равна количеству вакансий», - цитирует Голикову ТАСС.

Между тем Минсоцразвития Московской области сообщило, что в регионе открыто свыше 85 тысяч вакансий в сфере IT, пишет 360.ru.

