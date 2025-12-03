На северо-западе Москвы загорелся автосервис

Пожар произошел в автосервисе на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Происходит загорание в помещении автосервиса на первом этаже гаражного комплекса на площади 625 квадратных метров», - указали в ведомстве.

К борьбе с огнем привлекли 27 специалистов и восемь единиц техники.

В 09.22 мск пожар удалось локализовать, позднее открытое горение ликвидировали.

