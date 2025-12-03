На северо-западе Москвы загорелся автосервис
Пожар произошел в автосервисе на улице Генерала Белобородова на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«Происходит загорание в помещении автосервиса на первом этаже гаражного комплекса на площади 625 квадратных метров», - указали в ведомстве.
К борьбе с огнем привлекли 27 специалистов и восемь единиц техники.
В 09.22 мск пожар удалось локализовать, позднее открытое горение ликвидировали.
Ранее в поселке Петровский Тульской области произошел пожар в пятиэтажном доме, были спасены два человека, еще двое погибли, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Встречу Уиткоффа и Зеленского в Брюсселе отменили
- Голикова: В России число безработных равно числу вакансий на рынке
- Конские наценки: «Пляшущий» курс рубля предложили сглаживать банкам
- На северо-западе Москвы загорелся автосервис
- Рубио назвал ключевой предмет спора по Украине
- Экс-игрок «Локомотива» и «Ростова» Каньенда оказался жив
- СМИ: США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран
- В ХМАО в автоаварии пострадали пять человек
- Япония выделит Украине $25 млн на разминирование
- Глава Пентагона назвал идеальным ужин в компании Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru