СМИ: Встречу Уиткоффа и Зеленского в Брюсселе отменили
Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского отменена. Об этом сообщает журналист Euronews Алекс Рауфоглу.
Как ожидалось, политики, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся в Брюсселе 3 декабря.
«Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер "обещали" отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом РФ Владимиром] Путиным», - написал журналист в соцсети X.
Ранее Уиткофф и Кушнер посетили Москву, глава российского государства принял их в Кремле, напоминает 360.ru.
