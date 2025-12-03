Конские наценки: «Пляшущий» курс рубля предложили сглаживать банкам
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что при сильной волатильности рубля бизнесу, занимающемуся внешней торговлей, крайне сложно прогнозировать риски, так что слова ЦБ о пользе сильного рубля вызывают недоумение.
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил НСН, что сегодня плавающий курс рубля в РФ действительно не приносит пользы и отметил, что видит выход в том, чтобы Центробанк или ряд крупных банков в ручную сглаживали ситуацию.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», в которой для изменения курса рубля использовал метафору «безумные качели», передает РБК. По его мнению, ЦБ следует отойти от плавающего курса рубля, введенного в 2014 году, в пользу «валютного коридора»: «Залив, Китай, Индия — имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием», а российский курс воспринимают как «ненастоящий», аргументировал он. Голубовский согласился с Пьяновым.
«Я с ним согласен. Сейчас лучший курс, границы которого были бы как-то обозначены. Причина проста: у нас де-факто нет свободы конвертации рубля по капитальным операциям. Соответственно, весь долг фактически сейчас уже стал национальным. Наши корпорации заместили внешний долг внутренним. В ситуации, когда вся экономика опирается на внутренние финансовые ресурсы, плавающий курс становится исключительно зависящим от торгового баланса. А в торговом балансе у нас то густо, то пусто. Поскольку у нас финансовая логистика в условиях санкций выстраивается Бог знает как, то у нас даже нет объективной информации по торговому балансу», - рассказал он.
Также Голубовский отметил, что в нынешней ситуации никто даже не может грамотно предсказать курс рубля.
«По данным начала года, торговый баланс был слабый: те, кто делал сделки на валютном рынке, считали, что курс там выше 100, а потом вдруг все это понеслось вниз на 80. Поэтому сегодня, я смотрю, никто не может адекватно прогнозировать валютный курс. Все провалили свои прогнозы на этот год. На конец этого года прогнозы были 100, а мы имеем 77. Дальше укрепление продолжится», - отметил он.
По словам Голубовского, укрепление рубля идет не за счет политической ситуации, как принято считать.
«Считается, что прогресс в каком-то мирном регулировании якобы работает на усиление валюты. Это сказка. Как раз если с России снимут санкции, то рубль должен будет ослабнуть. Потому что снятие санкций – это восстановление капитальных потоков. Соответственно гораздо больше денег идет на выход из страны», - рассказал он.
Таким образом Голубовский подчеркнул, что сегодня на пользу ситуации пошло бы вмешательство ЦБ или крупных российских банков, которые бы регулировали колебания рубля.
«Когда курс «пляшет», то для людей, занимающихся внешней торговлей, планировать свою экономическую деятельность и страховать свои финансовые риски очень тяжело. Все это выливается в конские торговые наценки на импорт. Импортеры просто страхуют себя от возможного укрепления рубля. Поэтому в этой ситуации было бы неплохо, если бы кто-то, например, ЦБ или картель крупнейших российских банков, договорились бы сглаживать эти колебания. Потому что эти конские наценки на импорт – это вклад в инфляцию. Из ЦБ звучали заявления, что усиленный рубль – это хорошо, на что я возражаю. При таких процентных ставках, кто будет планировать инвестиции на какие-то годы вперед? Очень сомнительная польза в этой ситуации», - подытожил он.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что финансовые власти вынуждены искать компромисс относительно стоимости национальной валюты, слишком слабый рубль приведет к инфляции, которая скажется не только на уровне жизни граждан, но и инвестиционном процессе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Реальность под санкциями: Чего ждать от второго сезона сериала «Золотое дно»
- Центробанк открыл представительство в Мумбаи
- СМИ: Встречу Уиткоффа и Зеленского в Брюсселе отменили
- Голикова: В России число безработных равно числу вакансий на рынке
- Конские наценки: «Пляшущий» курс рубля предложили сглаживать банкам
- На северо-западе Москвы загорелся автосервис
- Рубио назвал ключевой предмет спора по Украине
- Экс-игрок «Локомотива» и «Ростова» Каньенда оказался жив
- СМИ: США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан 19 стран
- В ХМАО в автоаварии пострадали пять человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru