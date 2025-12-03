Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил НСН, что сегодня плавающий курс рубля в РФ действительно не приносит пользы и отметил, что видит выход в том, чтобы Центробанк или ряд крупных банков в ручную сглаживали ситуацию.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», в которой для изменения курса рубля использовал метафору «безумные качели», передает РБК. По его мнению, ЦБ следует отойти от плавающего курса рубля, введенного в 2014 году, в пользу «валютного коридора»: «Залив, Китай, Индия — имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием», а российский курс воспринимают как «ненастоящий», аргументировал он. Голубовский согласился с Пьяновым.

«Я с ним согласен. Сейчас лучший курс, границы которого были бы как-то обозначены. Причина проста: у нас де-факто нет свободы конвертации рубля по капитальным операциям. Соответственно, весь долг фактически сейчас уже стал национальным. Наши корпорации заместили внешний долг внутренним. В ситуации, когда вся экономика опирается на внутренние финансовые ресурсы, плавающий курс становится исключительно зависящим от торгового баланса. А в торговом балансе у нас то густо, то пусто. Поскольку у нас финансовая логистика в условиях санкций выстраивается Бог знает как, то у нас даже нет объективной информации по торговому балансу», - рассказал он.