Рубио назвал ключевой предмет спора по Украине

Основным предметом спора по ситуации на Украине остается подконтрольная Киеву часть Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News.

По словам главы Госдепартамента, «разворачиваются баталии» из-за примерно 30-50 километров и 20% региона. О каких еще территориях идет речь, не уточняется.

Рубио подчеркнул, что сейчас у Вашингтона есть определенное понимание, с чем Киев мог бы согласиться, «что обеспечит гарантии безопасности на будущее».

Между тем СМИ сообщили, что Белый дом хочет добиться мирного соглашения между Россией и Украиной без участия Европы, пишет 360.ru.

