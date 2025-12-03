Рубио назвал ключевой предмет спора по Украине
Основным предметом спора по ситуации на Украине остается подконтрольная Киеву часть Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью каналу Fox News.
По словам главы Госдепартамента, «разворачиваются баталии» из-за примерно 30-50 километров и 20% региона. О каких еще территориях идет речь, не уточняется.
Рубио подчеркнул, что сейчас у Вашингтона есть определенное понимание, с чем Киев мог бы согласиться, «что обеспечит гарантии безопасности на будущее».
Между тем СМИ сообщили, что Белый дом хочет добиться мирного соглашения между Россией и Украиной без участия Европы, пишет 360.ru.
