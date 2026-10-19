Депутат призвал дать правовую оценку репосту Дурова об атаке на дата-центр
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил NEWS.ru, что основатель Telegram Павел Дуров своим репостом из украинского источника о разрушении дата-центра под Санкт-Петербургом ясно показал позицию. Парламентарий призвал дать правовую оценку действиям предпринимателя.
По словам Панеша, Дуров поделился постом украинского канала, который «с удовлетворением сообщал об ударе». Политик назвал это не нейтральным жестом, а сознательной демонстрацией того, на чьей информационной стороне находится бизнесмен.
Депутат добавил, что действия предпринимателя можно расценить как оскорбление тех, кто строил Россию, остался в ней и защищает ее сейчас. По его мнению, насмехаться над разрушением инфраструктуры государства, где Павел Дуров вырос и заработал первые деньги, недостойно.
Он уточнил, что речь идет не о рядовом объекте, а дата-центре крупнейшей отечественной соцсети. Фразу бизнесмена «стены толстые, но не уберегли» Панеш назвал взглядом человека, который наблюдает за происходящим со стороны.
На днях ВСУ атаковали объект VK в Ленинградской области. По данным компании, ее сервисы оставались доступными в обычном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ОП РФ назвал возможные районы запуска беспилотников по Подмосковью
- Врач рассказала, в каких случаях при забывчивости пора бить тревогу
- Суд отклонил иск «Мираж-Медиа» к продюсерскому центру Суханкиной
- «Рок-поэзия для русских»: Что ждет «Арию» и «Кино» в турах по США
- Роналду отстранили от игр за Португалию на месяц и оштрафовали на 255 евро
- Депутат призвал дать правовую оценку репосту Дурова об атаке на дата-центр
- Адвокат Navai раскрыла подробности задержания рэпера
- СМИ: Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике
- Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса
- Кабмин упростил получение детских пособий переселенцам из приграничья РФ