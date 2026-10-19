Депутат призвал дать правовую оценку репосту Дурова об атаке на дата-центр

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил NEWS.ru, что основатель Telegram Павел Дуров своим репостом из украинского источника о разрушении дата-центра под Санкт-Петербургом ясно показал позицию. Парламентарий призвал дать правовую оценку действиям предпринимателя.

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По словам Панеша, Дуров поделился постом украинского канала, который «с удовлетворением сообщал об ударе». Политик назвал это не нейтральным жестом, а сознательной демонстрацией того, на чьей информационной стороне находится бизнесмен.

Депутат добавил, что действия предпринимателя можно расценить как оскорбление тех, кто строил Россию, остался в ней и защищает ее сейчас. По его мнению, насмехаться над разрушением инфраструктуры государства, где Павел Дуров вырос и заработал первые деньги, недостойно.

Он уточнил, что речь идет не о рядовом объекте, а дата-центре крупнейшей отечественной соцсети. Фразу бизнесмена «стены толстые, но не уберегли» Панеш назвал взглядом человека, который наблюдает за происходящим со стороны.

На днях ВСУ атаковали объект VK в Ленинградской области. По данным компании, ее сервисы оставались доступными в обычном режиме.

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ФОТО: ТАСС / AP
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