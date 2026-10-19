Депутат призвал дать правовую оценку репосту Дурова об атаке на дата-центр

По словам Панеша, Дуров поделился постом украинского канала, который «с удовлетворением сообщал об ударе». Политик назвал это не нейтральным жестом, а сознательной демонстрацией того, на чьей информационной стороне находится бизнесмен.



Депутат добавил, что действия предпринимателя можно расценить как оскорбление тех, кто строил Россию, остался в ней и защищает ее сейчас. По его мнению, насмехаться над разрушением инфраструктуры государства, где Павел Дуров вырос и заработал первые деньги, недостойно.



Он уточнил, что речь идет не о рядовом объекте, а дата-центре крупнейшей отечественной соцсети. Фразу бизнесмена «стены толстые, но не уберегли» Панеш назвал взглядом человека, который наблюдает за происходящим со стороны.



На днях ВСУ атаковали объект VK в Ленинградской области. По данным компании, ее сервисы оставались доступными в обычном режиме.

