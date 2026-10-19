Не Италией единой: Россиянам меньше отказывают в шенгене, чем другим иностранцам
Дмитрий Горин раскрыл НСН, что в шенгенской зоне международный процент по отказам равен 15%, а по России этот средний процент всего — 6%.
Оперативно рассматривают заявки граждан России на визы Италия, Греция, Франция и Испания, а средний процент по отказам в шенгенских визах у россиян в два раза меньше, чем по миру. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Визовый центр Италии сообщил об уменьшении периода обработки заявлений на туристические визы для россиян с 60 до 45 дней, пишут РИА Новости. При этом в Евросоюзе рассматривают планы по общему снижению числа выдаваемых россиянам туристических виз. Так, например, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Financial Times призвал страны Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Горин раскрыл, что шенгенские визы в целом стали выдавать больше.
«Это касается не только Италии. В целом, шенгенские визы в прошлом году получили больше на 14% заявителей. Каждая страна самостоятельно принимает решение. Единственная тенденция последнего года — это резкое сокращение количества многоразовых мультивиз. Основной вопрос по визам — это сроки и слоты на подачу документов. И то, что Италия сократила рассмотрение документов с 60 до 45 дней, позволяет планировать при наличии слота более ближайшие поездки. В этой ситуации это еще и Испания, Франция, Греция и ряд других государств. Во все периоды эти страны были лидерами по количеству выданных виз, и россияне в основном едут именно туда. Еще сократилось количество отказов. Если в целом по миру в шенгенской зоне международный процент по отказам — 15%, то по России этот средний процент всего — 6%. Это говорит о том, что если пакет документов и цель поездки совпадают, то количество отказов даже меньше, чем по средней статистике», — рассказал он.
При этом Горин напомнил, что зимой сроки рассмотрения документов обычно сокращаются. Также он уточнил, что правильно собранный пакет документов и наличие слота играют решающую роль.
«Шенгенскую визу можно подавать за 6 месяцев до будущей поездки. Традиционно летом спрос всегда больше. Зимой, естественно, количество запросов сокращается, но есть новогодние праздники, есть период каникул, поэтому традиционно из года в год сроки рассмотрения действительно становятся более динамичные. Просто надо помнить, что этот срок — это не ровно то количество дней, сколько визовые центры рассматривают документы. У нас есть прецеденты, когда страны рассматривают документы меньше 45 дней, особенно сейчас, в межсезонье. Поэтому здесь можно предположить, что зимой сроки по рассмотрению документов более быстрые. Но здесь важен другой аспект — должны быть четкие основания при подаче документов. Это и бронирование гостиницы, авиабилетов, страховки, паспорта, выписка из электронной трудовой книжки. Надо быть очень внимательными к пакету документов», — подытожил он.
Ранее государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что республика не будет вводить визовый режим для граждан России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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