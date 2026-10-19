Оперативно рассматривают заявки граждан России на визы Италия, Греция, Франция и Испания, а средний процент по отказам в шенгенских визах у россиян в два раза меньше, чем по миру. Об этом НСН рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Визовый центр Италии сообщил об уменьшении периода обработки заявлений на туристические визы для россиян с 60 до 45 дней, пишут РИА Новости. При этом в Евросоюзе рассматривают планы по общему снижению числа выдаваемых россиянам туристических виз. Так, например, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Financial Times призвал страны Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Горин раскрыл, что шенгенские визы в целом стали выдавать больше.

«Это касается не только Италии. В целом, шенгенские визы в прошлом году получили больше на 14% заявителей. Каждая страна самостоятельно принимает решение. Единственная тенденция последнего года — это резкое сокращение количества многоразовых мультивиз. Основной вопрос по визам — это сроки и слоты на подачу документов. И то, что Италия сократила рассмотрение документов с 60 до 45 дней, позволяет планировать при наличии слота более ближайшие поездки. В этой ситуации это еще и Испания, Франция, Греция и ряд других государств. Во все периоды эти страны были лидерами по количеству выданных виз, и россияне в основном едут именно туда. Еще сократилось количество отказов. Если в целом по миру в шенгенской зоне международный процент по отказам — 15%, то по России этот средний процент всего — 6%. Это говорит о том, что если пакет документов и цель поездки совпадают, то количество отказов даже меньше, чем по средней статистике», — рассказал он.