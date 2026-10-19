СМИ: Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике

Глава европейской дипломатии Кая Каллас впервые допустила смягчение позиции ЕС по ограничениям на освоение новых месторождений нефти и газа в Арктике на фоне высоких мировых цен на энергоносители. Об этом она рассказала Times.

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По словам Каллас, на цены влияют не только ограничения поставок через Ормузский пролив, но и другие обстоятельства, которые привели к очень высоким ценникам на нефть. На вопрос о возможном пересмотре подхода она указала на растущий интерес государств к поиску дополнительных источников энергии. Также напомнила о необходимости найти непростой баланс с защитой окружающей среды.

В прежней арктической стратегии ЕС выступал против расширения добычи ископаемого топлива в регионе, в том числе оказывая давление на Норвегию.

Сейчас Брюссель готовит новую арктическую стратегию, которую представят в среду. В отличие от документа 2021 года, сосредоточенного на климате и экологии, новая редакция будет уделять больше внимания безопасности, военной инфраструктуре и стратегическому соперничеству с Россией и Китаем.

Недавно сообщали, что Евросоюз запустит программу наблюдения за регионом в 2027 году.

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ФОТО: РИА Новости
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