Адвокат Navai раскрыла подробности задержания рэпера

Адвокат российского рэпера Navai Рена Керимова рассказала РЕН ТВ, что навестила артиста в СИЗО, где он читает книги и пишет стихи. Представитель рэпера назвала его адекватным человеком с хорошим чувством юмора.

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По ее словам, музыкант «готов ко всему, но надеется на лучший исход». Она добавила, что Наваи Бакиров возражает против публичного обсуждения конкретных шагов защиты. Мужчина опасается, что это повредит его позиции как иностранца в Казахстане.

Адвокат уточнила, что в момент инцидента в машине исполнитель находился не один. Причем взять ответственность мог любой, но Navai решил поступить иначе, подчеркнула представитель рэпера.

Керимова добавила, что считает музыканта невиновным, однако признавать вину или нет — прерогатива самого Бакирова. Перспективы скорого освобождения защитник оценила как очень хорошие, процесс идет в штатном режиме.

Ранее юрист объяснил, что делать с билетами на концерты задержанного Navai.

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ФОТО: РИА Новости
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