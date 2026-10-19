Адвокат Navai раскрыла подробности задержания рэпера

По ее словам, музыкант «готов ко всему, но надеется на лучший исход». Она добавила, что Наваи Бакиров возражает против публичного обсуждения конкретных шагов защиты. Мужчина опасается, что это повредит его позиции как иностранца в Казахстане.



Адвокат уточнила, что в момент инцидента в машине исполнитель находился не один. Причем взять ответственность мог любой, но Navai решил поступить иначе, подчеркнула представитель рэпера.



Керимова добавила, что считает музыканта невиновным, однако признавать вину или нет — прерогатива самого Бакирова. Перспективы скорого освобождения защитник оценила как очень хорошие, процесс идет в штатном режиме.



Ранее юрист объяснил, что делать с билетами на концерты задержанного Navai.

