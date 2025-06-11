«Есть два момента. В 16-15 лет, когда бросила девочка, очень хочется написать лирический стишок. В 18 лет, когда съездил в стройотряд, очень хочется написать путевые заметки или какой-то роман. Это такое молодежное движение души, которое, на мой взгляд, существовало всегда. Вообще серьезным писателем человек может стать довольно рано, как Чехов, например, который в 20 лет был уже профессиональный писатель. Понять, серьезно это или нет, можно только по одному критерию. Если человек занимается только этим и более ничем, и еще научился себе зарабатывать этим какие-то деньги, то это серьезно. А когда человек пишет просто так, между делом – это просто времяпрепровождение. А вообще писателями становятся ну уж после 20 лет точно, так как нужен минимальный жизненный опыт», - пояснил собеседник НСН.

Ранее Драгунский в беседе с НСН рассказал, что русский язык имеет большой запас прочности, и ему не грозят ни англицизмы, ни разговорные упрощения, более того, со времен писателя Александра Пушкина он не стал менее красивым.



