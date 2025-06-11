«В моде автофикшн»: Драгунский объяснил рост числа новых писателей
Не все, кто за последнее время выпустил книги в «цифре», хотят быть писателями, многие просто используют возможность высказаться более объемно, чем позволяет формат соцсетей, заявил НСН Денис Драгунский.
С развитием социальных сетей молодежь привыкла к легкой и быстрой возможности высказаться, поэтому сейчас растет популярность жанра автофикшн – облегченной автобиографической прозы. Об этом в беседе с НСН рассказал филолог и писатель Денис Драгунский.
За последние 12 месяцев более 24,8 тысячи писателей опубликовали свои произведения, что на 37% больше показателя за аналогичный предыдущий период. Количество желающих впервые выпустить книгу выросло на 61% – более 12 000 человек. Такими результатами поделился с НСН книжный сервис «Литрес», который изучил активность digital-авторов в преддверии Дня России. Драгунский отметил, что это не значит, что все эти люди хотят быть писателями.
«Не думаю, что они хотят стать писателями, они просто хотят высказаться. Это побочный процесс от популярности социальных сетей. Люди привыкли к публичному необременительному высказыванию. Опять же, идет мода на так называемый автофикшн. Это облегченная автобиографическая проза, с рассказом о себе, о том, что беспокоит. Часто это бывает, что называется, сделано левой пяткой. Ну, хочется людям высказаться, пускай, и очень хорошо. В конце концов, на этой почве потом вырастает какая-то литература. Если взять эпоху Пушкина или Толстого и посмотреть тогдашние журналы и каталоги книжных магазинов, то можно увидеть, что печаталось огромное количество всего на свете», - рассказал он.
По словам Драгунского, серьезными писателями становятся после 20 лет, так как для этой деятельности необходим хотя бы минимальный жизненный опыт. Также писатель раскрыл, как понять, что писательство для человека серьезное занятие, а не просто хобби.
«Есть два момента. В 16-15 лет, когда бросила девочка, очень хочется написать лирический стишок. В 18 лет, когда съездил в стройотряд, очень хочется написать путевые заметки или какой-то роман. Это такое молодежное движение души, которое, на мой взгляд, существовало всегда. Вообще серьезным писателем человек может стать довольно рано, как Чехов, например, который в 20 лет был уже профессиональный писатель. Понять, серьезно это или нет, можно только по одному критерию. Если человек занимается только этим и более ничем, и еще научился себе зарабатывать этим какие-то деньги, то это серьезно. А когда человек пишет просто так, между делом – это просто времяпрепровождение. А вообще писателями становятся ну уж после 20 лет точно, так как нужен минимальный жизненный опыт», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Драгунский в беседе с НСН рассказал, что русский язык имеет большой запас прочности, и ему не грозят ни англицизмы, ни разговорные упрощения, более того, со времен писателя Александра Пушкина он не стал менее красивым.
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