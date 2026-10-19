Роспотребнадзор сообщил о распространении оспы обезьян в Европе, Азии и США

Большинство приходится на Демократическую Республику Конго, Уганду и Сьерра-Леоне. В Азии случаи фиксируют в Таиланде, Гонконге и Индии. Причем в первом с июня выросло число заболевших, там выявили более тысячи случаев. Значительная часть — в Бангкоке и соседних провинциях.



В Европе за последние шесть недель больше всего эпизодов зарегистрировали в Португалии (66), Германии (24), Франции (20), Великобритании (18) и Ирландии (12). В США с ноября 2024 года подтвердили более 90 случаев вируса клады I как минимум в 23 штатах и Пуэрто-Рико.



За пределами Африки среди заболевших преобладают взрослые (99% старше 18 лет) и мужчины (97%). Основным путем передачи считается тесный физический контакт с человеком с симптомами.



Россия заблаговременно принимает меры для выявления инфекции. По проекту «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска идет санитарно-карантинный контроль, используется система «Периметр». Она в реальном времени выявляет людей с признаками инфекций. Плюс достаточно тест-систем Роспотребнадзора и оборудования для своевременного выявления и изоляции.



Ранее в Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян.

