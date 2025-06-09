Мистика, психология и классика: Что читали россияне этой весной
Объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед» подвела итоги весеннего книжного сезона, проанализировав продажи с 1 марта по 31 мая 2025 года. В тройке лидеров — философская проза, переиздания культовых детских книг и практические руководства по саморазвитию.
В топе художественной литературы преобладают книги с мрачноватой эстетикой и детективы. Топ-10 продаж художественной литературы возглавила книга «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры. На втором месте - «Рассвет жатвы» Сьюзен Коллинза. Замыкает тройку лидеров - «Морана и тень плетущая» Лии Арден.
Детский топ возглавила современная сказка «Девочка с лисьим хвостом», но «Маленький принц» и «Волшебник Изумрудного города» по-прежнему в десятке — родители сочетают новинки с проверенной классикой.
Весь топ нон-фикшн – это книги про психологию. Главный парадокс, что в эпоху цифровизации самые популярные книги учат не технологиям, а фундаментальным вещам — как любить, страдать, искать смысл и обращаться с деньгами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru