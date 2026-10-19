Премьер Литвы заявил, что упавший в стране дрон был украинским
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший в стране дрон был украинским. По его словам, беспилотник залетел из Польши и нес взрывчатку. Об этом пишет Sputnik.
Синкявичюс уточнил, что это подтверждают обломки и обращение украинской стороны о потере связи с одним из БПЛА во время атаки. Он добавил, что нет сомнений в том, что аппарат нес взрывчатое вещество.
18 октября в Шяуляйском и Паневежском уездах объявили воздушную тревогу из-за полета предполагаемого беспилотника. Позже ее отменили, сигнал о летящем объекте пропал. Части устройства нашли на обочине дороги и в полях вдали от жилых районов у деревни Юодженис Пасвальского района. Аппарат повредил авто, водитель не пострадал.
Ранее в балтийской республике СМИ поднимали истребитель из-за стаи птиц, которую приняли за БПЛА.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса
- Кабмин упростил получение детских пособий переселенцам из приграничья РФ
- Премьер Литвы заявил, что упавший в стране дрон был украинским
- Роспотребнадзор сообщил о распространении оспы обезьян в Европе, Азии и США
- Не Италией единой: Россиянам меньше отказывают в шенгене, чем другим иностранцам
- Италия сократила срок рассмотрения туристических виз для россиян до 45 дней
- Юрист предупредил об опасности массовой рассылки заявок на кредит
- Политолог объяснил, почему французы жгут машины, а Макрон не останавливает их
- Макрон не приедет в Будапешт на мероприятия к годовщине 1956 года
- В парламенте Петербурга заявили, что переименовывать город нет необходимости