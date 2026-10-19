Премьер Литвы заявил, что упавший в стране дрон был украинским

Синкявичюс уточнил, что это подтверждают обломки и обращение украинской стороны о потере связи с одним из БПЛА во время атаки. Он добавил, что нет сомнений в том, что аппарат нес взрывчатое вещество.



18 октября в Шяуляйском и Паневежском уездах объявили воздушную тревогу из-за полета предполагаемого беспилотника. Позже ее отменили, сигнал о летящем объекте пропал. Части устройства нашли на обочине дороги и в полях вдали от жилых районов у деревни Юодженис Пасвальского района. Аппарат повредил авто, водитель не пострадал.



Ранее в балтийской республике СМИ поднимали истребитель из-за стаи птиц, которую приняли за БПЛА.

