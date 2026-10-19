Премьер Литвы заявил, что упавший в стране дрон был украинским

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший в стране дрон был украинским. По его словам, беспилотник залетел из Польши и нес взрывчатку. Об этом пишет Sputnik.

Россия ответила на заверения Литвы о непричастности к полетам дронов ВСУ

Синкявичюс уточнил, что это подтверждают обломки и обращение украинской стороны о потере связи с одним из БПЛА во время атаки. Он добавил, что нет сомнений в том, что аппарат нес взрывчатое вещество.

18 октября в Шяуляйском и Паневежском уездах объявили воздушную тревогу из-за полета предполагаемого беспилотника. Позже ее отменили, сигнал о летящем объекте пропал. Части устройства нашли на обочине дороги и в полях вдали от жилых районов у деревни Юодженис Пасвальского района. Аппарат повредил авто, водитель не пострадал.

Ранее в балтийской республике СМИ поднимали истребитель из-за стаи птиц, которую приняли за БПЛА.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры