Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва борется за русскоязычных людей на Украине, а Киев нацелен на уничтожение их прав. Об этом он сказал по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, пишет РИА Новости.
По словам Лаврова, еще до начала спецоперации ныне экс-президент соседнего государства Петр Порошенко и его правительство взяли курс на подрыв канонической Украинской православной церкви и попытались подменить ее искусственным конкурентом.
Министр подчеркнул, что у них это плохо получается. Он уверен, что УПЦ по-прежнему остается ведущей церковью на Украине, но война против нее ведётся так же, как и против всего русского.
Лавров подчеркнул, что искоренение классического многовекового православия там привносит в конфликт, развязанный против РФ, религиозный фактор.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил о первопричинах конфликта на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике
- Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса
- Кабмин упростил получение детских пособий переселенцам из приграничья РФ
- Премьер Литвы заявил, что упавший в стране дрон был украинским
- Роспотребнадзор сообщил о распространении оспы обезьян в Европе, Азии и США
- Не Италией единой: Россиянам меньше отказывают в шенгене, чем другим иностранцам
- Италия сократила срок рассмотрения туристических виз для россиян до 45 дней
- Юрист предупредил об опасности массовой рассылки заявок на кредит
- Политолог объяснил, почему французы жгут машины, а Макрон не останавливает их
- Макрон не приедет в Будапешт на мероприятия к годовщине 1956 года