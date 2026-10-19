Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва борется за русскоязычных людей на Украине, а Киев нацелен на уничтожение их прав. Об этом он сказал по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, пишет РИА Новости.

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По словам Лаврова, еще до начала спецоперации ныне экс-президент соседнего государства Петр Порошенко и его правительство взяли курс на подрыв канонической Украинской православной церкви и попытались подменить ее искусственным конкурентом.

Министр подчеркнул, что у них это плохо получается. Он уверен, что УПЦ по-прежнему остается ведущей церковью на Украине, но война против нее ведётся так же, как и против всего русского.

Лавров подчеркнул, что искоренение классического многовекового православия там привносит в конфликт, развязанный против РФ, религиозный фактор.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил о первопричинах конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Украинская Православная ЦерковьУкраинаМИД РФСергей Лавров

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