Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса

По словам Лаврова, еще до начала спецоперации ныне экс-президент соседнего государства Петр Порошенко и его правительство взяли курс на подрыв канонической Украинской православной церкви и попытались подменить ее искусственным конкурентом.



Министр подчеркнул, что у них это плохо получается. Он уверен, что УПЦ по-прежнему остается ведущей церковью на Украине, но война против нее ведётся так же, как и против всего русского.



Лавров подчеркнул, что искоренение классического многовекового православия там привносит в конфликт, развязанный против РФ, религиозный фактор.



Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев напомнил о первопричинах конфликта на Украине.

