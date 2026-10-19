Италия сократила срок рассмотрения туристических виз для россиян до 45 дней
Италия сократила срок рассмотрения заявлений на туристические визы для россиян с 60 до 45 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на визового оператора VMS.
Летом из-за большого количества обращений ожидание итальянского шенгена растягивалось до двух месяцев. Теперь при подаче документов до конца октября еще есть шанс получить визу, например, к новогодней поездке. Откладывать подачу не стоит, особенно если вылет намечен на конец декабря.
В регионах, которые обслуживает другой итальянский визовый оператор AlmavivA, ситуация пока прежняя. Компания предупреждает, что из-за высокого спроса рассмотрение документов может занимать более 45 дней.
Ранее рассказывали, какие европейские страны выдают визу россиянам.
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