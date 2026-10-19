Кабмин упростил получение детских пособий переселенцам из приграничья РФ
Правительство упростило оформление единого пособия на детей для жителей приграничья, временно отселенных в безопасные районы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на профильное постановление.
Схожий порядок уже действовал в 2025-м. Его вводят снова. Выплаты, которые назначат по облегченным правилам, можно будет получить и за период с 1 января 2026 года.
Упрощенный механизм распространяется на россиян, временно отселенных с отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя.
Для них не будут действовать сразу несколько оснований для отказа в пособии. Например, не станут учитывать непредоставление ряда документов, наличие нескольких единиц транспорта или недвижимости там, откуда отселили семью, а также превышение порога среднедушевого дохода, если на момент подачи заявления родитель признан безработным. В последнем случае пособие назначат в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей или трудоспособного населения.
Причем постановление будет действовать и в 2027-м, но только в части пунктов о наличии недвижимости и транспорта. Единые выплаты получают семьи с доходом ниже прожиточного минимума, а также беременные и родители ребят до 17 лет.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала идею об автоматических детских пособиях.
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