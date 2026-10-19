Юрист предупредил об опасности массовой рассылки заявок на кредит

По словам эксперта, каждое такое действие оставляет цифровой след: кредиторы видят количество запросов, время поступления, суммы и результаты предыдущих обращений. Попытка одновременно получить одобрение в десяти учреждениях может вызвать дополнительные вопросы.



При этом с 31 декабря банки и микрофинансовые организации обяжут передавать сведения о заявках, одобрениях и отказах в бюро кредитных историй не позднее 30 минут после события. Еще 15 минут будет на внесение данных. Механизм нужен для борьбы с мошенниками.



Халимов уточнил, что человек, разославший 10 заявок за час, становится похож на злоумышленника. Простая отмена заявки не поможет избавиться от записи: по разъяснениям Центробанка, корректно переданные сведения сохраняются даже после отзыва обращения или пересмотра решения.



Дополнительный риск возникает при использовании сервисов подбора кредитов. Заполненная анкета может попасть сразу нескольким банкам. Каждый получит согласие на проверку истории.



Юрист напомнил, что для большинства потребительских кредитов от 50 до 200 тыс. рублей действует четырехчасовой период охлаждения, а для сумм свыше 200 — 48 часов. Он советует проверить историю и рейтинг, выбрать один-два учреждения, желательно с зарплатным счетом, и дождаться решения по предыдущей заявке.



Ранее рассказывали, кому без проблем одобряют кредиты.

