Юрист предупредил об опасности массовой рассылки заявок на кредит
Юрист Эмиль Халимов рассказал Life, что массовая рассылка заявок на кредит может обернуться отказами даже для добросовестного заемщика. Банковские системы способны расценить такую активность как подозрительную.
По словам эксперта, каждое такое действие оставляет цифровой след: кредиторы видят количество запросов, время поступления, суммы и результаты предыдущих обращений. Попытка одновременно получить одобрение в десяти учреждениях может вызвать дополнительные вопросы.
При этом с 31 декабря банки и микрофинансовые организации обяжут передавать сведения о заявках, одобрениях и отказах в бюро кредитных историй не позднее 30 минут после события. Еще 15 минут будет на внесение данных. Механизм нужен для борьбы с мошенниками.
Халимов уточнил, что человек, разославший 10 заявок за час, становится похож на злоумышленника. Простая отмена заявки не поможет избавиться от записи: по разъяснениям Центробанка, корректно переданные сведения сохраняются даже после отзыва обращения или пересмотра решения.
Дополнительный риск возникает при использовании сервисов подбора кредитов. Заполненная анкета может попасть сразу нескольким банкам. Каждый получит согласие на проверку истории.
Юрист напомнил, что для большинства потребительских кредитов от 50 до 200 тыс. рублей действует четырехчасовой период охлаждения, а для сумм свыше 200 — 48 часов. Он советует проверить историю и рейтинг, выбрать один-два учреждения, желательно с зарплатным счетом, и дождаться решения по предыдущей заявке.
Ранее рассказывали, кому без проблем одобряют кредиты.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике
- Лавров назвал религиозный вопрос одним из факторов украинского кризиса
- Кабмин упростил получение детских пособий переселенцам из приграничья РФ
- Премьер Литвы заявил, что упавший в стране дрон был украинским
- Роспотребнадзор сообщил о распространении оспы обезьян в Европе, Азии и США
- Не Италией единой: Россиянам меньше отказывают в шенгене, чем другим иностранцам
- Италия сократила срок рассмотрения туристических виз для россиян до 45 дней
- Юрист предупредил об опасности массовой рассылки заявок на кредит
- Политолог объяснил, почему французы жгут машины, а Макрон не останавливает их
- Макрон не приедет в Будапешт на мероприятия к годовщине 1956 года