«В целом разница в ценах не такая большая, а с учетом программы лояльности цены у нас в магазинах даже могут быть ниже. Это результат нашей длительной работы с поставщиками. У кого-то мы получили дополнительные скидки к закупочной цене, по топовым новинкам и бестселлерам снизили процент наценки, активно развиваем программу лояльности и проводим акции. Конечно, остаются некоторые издатели, которые неохотно идут нам навстречу. По ним разница в ценах может быть существенной. Но таких осталось немного. Или, например, поставщик проводит на маркетплейсе акцию по распродаже залежавшихся книг. Но мы тоже так делаем, и у нас некоторые книги можно купить со скидкой до 50%», - рассказал он.

По его словам, подобные меры не вернут покупателей в книжные, а любители «особой» атмосферы и так не отказываются от похода в магазин.

«Сама по себе эта инициатива не вернет покупателей в книжные магазины, но замедлит темпы падения трафика в рознице, даст возможность магазинам адаптироваться. Мы сейчас видим положительные тенденции в динамике трафика и надеемся, что это результат нашей работы с ценами. Покупатели приходят в книжные магазины из-за особой атмосферы книжного, чтобы познакомиться с новинками, получить удовольствие от самого процесса выбора книги, а также получить рекомендации консультантов. Задача книжного магазина – вдохновлять на получение эмоций и впечатлений, получение знаний, поиск идей и самопознание. Еще один повод посетить книжный магазин – встречи с авторами – это то преимущество, которого нет у маркетплейсов. Мы даже организовываем книжные клубы на базе магазинов. Все это создает дополнительную ценность для покупателей», - подытожил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться книгами о политике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

