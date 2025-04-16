Книжные магазины рассказали, как им удается конкурировать с маркетплейсами
Генеральный директор «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин заявил НСН, что магазины реализуют топовые новинки и бестселлеры с минимальными наценками.
Книжным магазинам удается конкурировать с ценами на маркетплейсах за счет договоренностей с поставщиками, есть специальные предложения на новинки, а «залежавшиеся» книги можно купить за половину стоимости, заявил НСН генеральный директор «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин.
Книжные магазины пожаловались на низкие цены на маркетплейсах: Ассоциация книгораспространителей попросила ФАС разобраться с демпингом при продаже книг через такие площадки и принять меры для защиты конкуренции. Если ценовой демпинг маркетплейсов не будет остановлен, это приведет к массовому закрытию книжных магазинов по всей стране в 2025–2026 годах, говорится в заявлении. По данным «Коммерсанта», разница в цене с офлайн-магазинами может достигать от 30% до 70%, а на электронные площадки приходится уже 54% всех продаж. Брычкин не подтвердил, что цены отличаются так значительно.
«В целом разница в ценах не такая большая, а с учетом программы лояльности цены у нас в магазинах даже могут быть ниже. Это результат нашей длительной работы с поставщиками. У кого-то мы получили дополнительные скидки к закупочной цене, по топовым новинкам и бестселлерам снизили процент наценки, активно развиваем программу лояльности и проводим акции. Конечно, остаются некоторые издатели, которые неохотно идут нам навстречу. По ним разница в ценах может быть существенной. Но таких осталось немного. Или, например, поставщик проводит на маркетплейсе акцию по распродаже залежавшихся книг. Но мы тоже так делаем, и у нас некоторые книги можно купить со скидкой до 50%», - рассказал он.
По его словам, подобные меры не вернут покупателей в книжные, а любители «особой» атмосферы и так не отказываются от похода в магазин.
«Сама по себе эта инициатива не вернет покупателей в книжные магазины, но замедлит темпы падения трафика в рознице, даст возможность магазинам адаптироваться. Мы сейчас видим положительные тенденции в динамике трафика и надеемся, что это результат нашей работы с ценами. Покупатели приходят в книжные магазины из-за особой атмосферы книжного, чтобы познакомиться с новинками, получить удовольствие от самого процесса выбора книги, а также получить рекомендации консультантов. Задача книжного магазина – вдохновлять на получение эмоций и впечатлений, получение знаний, поиск идей и самопознание. Еще один повод посетить книжный магазин – встречи с авторами – это то преимущество, которого нет у маркетплейсов. Мы даже организовываем книжные клубы на базе магазинов. Все это создает дополнительную ценность для покупателей», - подытожил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться книгами о политике, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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