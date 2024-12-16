«МХАТ имени Кехмана»: Нейросеть «Кулиса» представила шуточные названия новых театров

На церемонии вручения премии «Звезда театрала» впервые была представлена театральная нейросеть «Кулиса», передает спецкор НСН с места событий.

Нейросеть спрогнозировала, какие необычные коллаборации могут ждать нас в будущем.

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Среди них — «МХАТ имени Кехмана», Микояновский Театр-комбинат кошек Юрия Куклачева, Театр-ЗАГС «Супружество актеров Таганки», Московский художественный бассейн «Чайка», Театр-стадион «У футбольных Никитских ворот имени Ленина», Театр «Прогресс Сатиры на Малой Ордынке при Луне».

Из других необычных названий — Большой Мариинский Петропавловско-Камчатский Электротеатр драмы, кукол, оперы и балета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:ТеатрыИскусственный Интеллект

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