«МХАТ имени Кехмана»: Нейросеть «Кулиса» представила шуточные названия новых театров
На церемонии вручения премии «Звезда театрала» впервые была представлена театральная нейросеть «Кулиса», передает спецкор НСН с места событий.
Нейросеть спрогнозировала, какие необычные коллаборации могут ждать нас в будущем.
Среди них — «МХАТ имени Кехмана», Микояновский Театр-комбинат кошек Юрия Куклачева, Театр-ЗАГС «Супружество актеров Таганки», Московский художественный бассейн «Чайка», Театр-стадион «У футбольных Никитских ворот имени Ленина», Театр «Прогресс Сатиры на Малой Ордынке при Луне».
Из других необычных названий — Большой Мариинский Петропавловско-Камчатский Электротеатр драмы, кукол, оперы и балета, передает «Радиоточка НСН».
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