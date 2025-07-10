Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет

Генеральному директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой па источник.

Максимальное наказание по ст. 160 УК, по которой возбуждено дело, — до 10 лет лишения свободы. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение или растрату чужого имущества.

СМИ: Директора МХАТ им. Горького Кехмана обвинили в растрате

Пока не уточняется, по какой именно части статьи проходит Кехман — от этого зависит строгость возможного наказания.

Ранее тот же источник сообщал, что с Кехманом проводятся следственные действия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СудМХАТ

Горячие новости

Все новости

партнеры