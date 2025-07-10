Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет
10 июля 202519:58
Генеральному директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой па источник.
Максимальное наказание по ст. 160 УК, по которой возбуждено дело, — до 10 лет лишения свободы. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение или растрату чужого имущества.
Пока не уточняется, по какой именно части статьи проходит Кехман — от этого зависит строгость возможного наказания.
Ранее тот же источник сообщал, что с Кехманом проводятся следственные действия, передает «Радиоточка НСН».
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