Валерия: мобилизация – повод отменить все концерты в России
Певица Валерия на фоне объявленной частичной мобилизации отменила все концерты в России. Об этом певица объявила в соцсетях. Артистка надеется, что весной следующего года все изменится и она сможет провести выступление, которое запланировано на апрель.
«Дорогие любимые зрители. Со вчерашнего дня живем в другой реальности. Я не могу себя заставить забыть обо всем, выступать с сольными концертами, поэтому отменяю все объявленные ранее мероприятия и не планирую их на ближайшее время. Хочу музыкой дарить вам праздник и радость, но на сегодняшний день это не уместно. Каждый из нас должен заниматься своим делом, я буду петь, но сольные концерты отложены до лучших времен», - заявила Валерия.
Артистка выразила надежду, что весна 2023 года принесет мир и покой, а юбилейный концерт 21 апреля состоится. Пока певица просит всех отнестись с пониманием к такому решению.
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