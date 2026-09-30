«Доступность вакцины в медучреждениях зависит от решения регуляторного органа. Обычно после регистрации это занимает до полугода. Сначала должно быть выдано разрешение на продажу лекарственного препарата после регистрации. Сразу после этого вакцина поступит к дистрибьюторам и будет закупаться в медицинские учреждения согласно их лицензии и профилю оказания медицинской помощи», - пояснил собеседник НСН.

Он также отметил, что данный препарат дополнит существующие возможности профилактики и лечения аллергии нам пыльцу березы.

«Аллергологи и иммунологи в настоящее время располагают лечебными аллергенами. Данная вакцина только дополняет существующие возможности аллерген-специфической иммунотерапии. При этом никакого ограничения по проведению терапии при наличии медицинских показаний нет, то есть начинать применение препарата можно в любое время года. Кроме того, нет никакого порядка определения приоритетного получения вакцины тем или иным медицинским учреждением на начальном этапе. Важны медицинские показания к применению и наличие препарата», - заключил Георгий Викулов.