Названы сроки запуска в оборот вакцины от аллергии на пыльцу березы

Обычно от регистрации до начала применения препарата проходит не больше полугода, сообщил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Медицинские учреждения могут получить вакцину против аллергии на пыльцу березы в течении шести месяцев с момента её регистрации. Об этом НСН заяви директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Минздрав России сообщил о регистрации вакцины против аллергии на пыльцу березы «Аллергарда». Как уточнили в ведомстве, это новое поколение аллерген-специфической иммунотерапии. Антиген разработан методами генной инженерии на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена, а не цельного белка или природного аллергенного экстракта. Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный, подчеркнули в Минздраве.

«Размазывают» по врачам: Почему аллергики годами не могут получить медпомощь

«Доступность вакцины в медучреждениях зависит от решения регуляторного органа. Обычно после регистрации это занимает до полугода. Сначала должно быть выдано разрешение на продажу лекарственного препарата после регистрации. Сразу после этого вакцина поступит к дистрибьюторам и будет закупаться в медицинские учреждения согласно их лицензии и профилю оказания медицинской помощи», - пояснил собеседник НСН.

Он также отметил, что данный препарат дополнит существующие возможности профилактики и лечения аллергии нам пыльцу березы.

«Аллергологи и иммунологи в настоящее время располагают лечебными аллергенами. Данная вакцина только дополняет существующие возможности аллерген-специфической иммунотерапии. При этом никакого ограничения по проведению терапии при наличии медицинских показаний нет, то есть начинать применение препарата можно в любое время года. Кроме того, нет никакого порядка определения приоритетного получения вакцины тем или иным медицинским учреждением на начальном этапе. Важны медицинские показания к применению и наличие препарата», - заключил Георгий Викулов.

Опасный пух: Аллергиков предупредили о сложной ситуации из-за погоды

Вакцина «Аллергарда» разработана «НМИЦ аллергологии и иммунологии» ФМБА России. Препарат производится по полному циклу в России компанией «Нанолек», уточнили в Минздраве.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о значительном улучшении диагностики аллергии в России за последний год. При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что какой-то один аллерген доминирует по всей России: если в средней полосе это береза, то на юге в лидерах — полынь и амброзия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:МедицинаВакцинаАллергия

Горячие новости

Все новости

партнеры