Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров
Европейская конфедерация волейбола (CEV) объявила о допуске мужской и женской сборных России до соревнований под своей эгидой. Об этом сообщает RT.
Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассказали, что решение CEV распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол.
«Конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены административному совету на утверждение позднее», - говорится в сообщении.
Ранее Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение в России международных соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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