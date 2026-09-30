Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассказали, что решение CEV распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол.

«Конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены административному совету на утверждение позднее», - говорится в сообщении.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение в России международных соревнований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

