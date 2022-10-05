«Закройте свои рты!»: Пригожин обрушился с критикой на Милонова из-за Пугачевой

Алла Пугачева остается народной артисткой СССР вне зависимости от своих взглядов, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки за недавние резонансные заявления в адрес россиян. Пригожин в грубой форме объяснил, почему не согласен с народным избранником.

«Не Милонов давал ей это звание, и не ему его забирать. Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала, оставьте ее в покое. У меня зла не хватает. Не стыкуется ее мировоззрение с мировоззрением других, но это не повод ее обвинять», - сказал Пригожин.

По его словам, подобная риторика разваливает общество, государство не должно пытаться забрать у граждан то, что принадлежит им по праву.

«Мне очень жаль, что депутат Милонов выступает с подобными заявлениями, я категорически против таких формулировок у кого-то что-то забрать, отнять. Мне так и хочется всех оскорбить, кто эти предложения делает. Подобные предложения разваливают общество, пусть Милонов занимается своими депутатскими обязанностями. Вопрос не только в Пугачевой, звания никто не имеет права отнимать. Закройте уже рот со своей вонючей, долбанной риторикой, вот что хочется сказать, закройте свои рты. Больше в стране проблем нет, как отбирать дом или еще что-то», - возмутился Пригожин.