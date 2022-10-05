«Закройте свои рты!»: Пригожин обрушился с критикой на Милонова из-за Пугачевой
Продюсера возмутило предложение депутата лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки. Он отметил, что подобная риторика разваливает общество.
Алла Пугачева остается народной артисткой СССР вне зависимости от своих взглядов, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Абзац» призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки за недавние резонансные заявления в адрес россиян. Пригожин в грубой форме объяснил, почему не согласен с народным избранником.
«Не Милонов давал ей это звание, и не ему его забирать. Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала, оставьте ее в покое. У меня зла не хватает. Не стыкуется ее мировоззрение с мировоззрением других, но это не повод ее обвинять», - сказал Пригожин.
По его словам, подобная риторика разваливает общество, государство не должно пытаться забрать у граждан то, что принадлежит им по праву.
«Мне очень жаль, что депутат Милонов выступает с подобными заявлениями, я категорически против таких формулировок у кого-то что-то забрать, отнять. Мне так и хочется всех оскорбить, кто эти предложения делает. Подобные предложения разваливают общество, пусть Милонов занимается своими депутатскими обязанностями. Вопрос не только в Пугачевой, звания никто не имеет права отнимать. Закройте уже рот со своей вонючей, долбанной риторикой, вот что хочется сказать, закройте свои рты. Больше в стране проблем нет, как отбирать дом или еще что-то», - возмутился Пригожин.
Со своей стороны, заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила, что в России просто не существует процедуры лишения человека звания народного артиста.
«Это даже рассматривать не стоит, потому что такой процедуры нет. К сожалению или к счастью, у нас такая процедура просто не предусмотрена. Я считаю, что не надо обсуждать ее творческие достижения, это к ее гражданской позиции отношения не имеет. Я считаю, что мы должны с точки зрения гражданства действовать, не по отношению к Алле Пугачевой, а вообще, ограничивать в правах. Если гражданин не выполняет обязанности, мы должны лишать его каких-то прав», - сказала она НСН.
Ранее народная артистка СССР Алла Пугачёва в своих соцсетях заявила, что счастлива, что её ненавидят те, кого она всегда не могла терпеть. По её словам, если бы она нравилась этим людям, то значит она «пела и жила зря». Свой пост она сопроводила словами «были холопами, стали рабами», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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