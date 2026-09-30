Минцифры анонсировало третий пакет мер против кибермошенников

В частности, предлагается сформировать в рамках ГИС «Антифрод» базу лиц, которые предоставляют мошенникам свои абонентские номера и учётные данные.

Также предусмотрено создание единой «Платформы согласий» на портале «Госуслуги». Благодаря ей гражданин сможет увидеть согласия на обработку своих персональных данных, выданных им ранее. Там же можно будет согласие отозвать

Ещё одна мера касается распространения сим-карт. Предлагается предоставить такое право только прямым дилерам, имеющим агентский договор с оператором связи, которые смогут реализовывать сим-карты только с нулевым балансом. При этом продажа предоплаченных сим-карт будет запрещена.

Кроме того, осуществление СМС-рассылок будет доступно только операторам связи. А кабмин получит полномочия регулировать использование сим-карт в устройствах межмашинного взаимодействия. чтобы исключить их использование для незаконных обзвонов и рассылок.

Ранее в Минцифры рассказали, что учётную запись на «Госуслугах» можно будет подтверждать в салонах связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».