Заменит смартфоны? Какие перспективы у школьного ТВ в России
Продюсер Илья Бачурин сказал НСН, что школьное ТВ должно создаваться молодежью и привносить в индустрию новшества и свежий взгляд.
Сама по себе идея создания школьного телевидения интересна, вопрос только в ее воплощении: телеканал должен создаваться с любовью, а не «для галочки», и молодежью, которая говорит на одном языке с аудиторией, тогда его действительно будут смотреть школьники, заявил НСН генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин.
Школьное телевидение запустят в России в 2027 году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оно будет работать в пилотном режиме в 15 регионах страны, затем планируется распространить проект на все школы РФ. Демонстрировать контент планируется после уроков и на переменах. Бачурин высоко оценил эту идею, но подчеркнул, что крайне важно, как и кем она будет реализовываться.
«Я надеюсь, что это будет отдельная структура по созданию контента, к которой будут иметь отношение ребята примерно того возраста, какого возраста будут зрители этой телевизионной сети. Это очень важно, чтобы был разговор на одном языке, чтобы у нас в формате телевидения появились те новшества, тот новый, свежий взгляд на происходящее, та новая подача, которых так не хватает. Молодежь здесь может получить пользу, занимаясь созданием канала и контента для него, и от просмотра тоже будет много удовольствия. Должны быть свои звезды, свои хиты. Я очень надеюсь, что эта крутая инициатива будет реализовано с любовью, а не "для галочки"», — отметил глава Москонцерта.
Если использовать именно такой подход к созданию школьного телевидения, у него будет высокая востребованность, причем не только в стенах учреждений, но и вне их.
«Канал, который фоном идет в школе, может занять очень достойное, серьезное место и в смартфонах, и на домашних телевизорах у школьников, если будет сделан действительно здорово. В школах точно есть востребованность такого канала, потому что там есть точки скопления детей, где ребята в свободное время на переменах или дожидаясь каких-то дополнительных занятий могут смотреть какой-то контент. Мне кажется, что именно этим контентом как раз и станет телеканал, то бишь удобные, практичные места для смотрения этого канала существуют и есть гарантированная аудитория. Эта идея не формальная, а абсолютно конкретная, жизненная», — поделился мнением Бачурин.
Он добавил, что контент на таком канале может быть абсолютно разный, в том числе — глубокий и серьезный. Ключевым фактором привлечения к нему интереса он назвал правильную подачу и серьезных наставников.
«На том канале, где взгляд на мир будет совпадать со взглядом зрителей может быть серьезный контент. И должен быть, и обязательно будет! Но именно обрамление и подача должны быть свойственны этому каналу, должны быть молодежными, свежими, яркими. И, конечно, много умных, серьезных людей должны быть задействованы на этом канале, поскольку школа, образование — это не только прекрасный период в жизни, но и конкретные знания. Это должны быть какие-то серьезные личности, которые создадут смысловой каркас этого канала», — подчеркнул эксперт.
Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман объяснял НСН, что сегодня от телевидения в интернет уходит не только молодежь, но и более взрослое поколение.
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