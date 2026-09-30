Школьное телевидение запустят в России в 2027 году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оно будет работать в пилотном режиме в 15 регионах страны, затем планируется распространить проект на все школы РФ. Демонстрировать контент планируется после уроков и на переменах. Бачурин высоко оценил эту идею, но подчеркнул, что крайне важно, как и кем она будет реализовываться.

«Я надеюсь, что это будет отдельная структура по созданию контента, к которой будут иметь отношение ребята примерно того возраста, какого возраста будут зрители этой телевизионной сети. Это очень важно, чтобы был разговор на одном языке, чтобы у нас в формате телевидения появились те новшества, тот новый, свежий взгляд на происходящее, та новая подача, которых так не хватает. Молодежь здесь может получить пользу, занимаясь созданием канала и контента для него, и от просмотра тоже будет много удовольствия. Должны быть свои звезды, свои хиты. Я очень надеюсь, что эта крутая инициатива будет реализовано с любовью, а не "для галочки"», — отметил глава Москонцерта.

Если использовать именно такой подход к созданию школьного телевидения, у него будет высокая востребованность, причем не только в стенах учреждений, но и вне их.

«Канал, который фоном идет в школе, может занять очень достойное, серьезное место и в смартфонах, и на домашних телевизорах у школьников, если будет сделан действительно здорово. В школах точно есть востребованность такого канала, потому что там есть точки скопления детей, где ребята в свободное время на переменах или дожидаясь каких-то дополнительных занятий могут смотреть какой-то контент. Мне кажется, что именно этим контентом как раз и станет телеканал, то бишь удобные, практичные места для смотрения этого канала существуют и есть гарантированная аудитория. Эта идея не формальная, а абсолютно конкретная, жизненная», — поделился мнением Бачурин.