«Пусть исчезнет!»: Пригожин пожелал россиянам стереть все плохое из памяти в Новом году

Продюсер также пожелал в эфире НСН семейного благополучия, хорошего настроения и только хороших новостей.  

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН поздравил россиян с праздниками, пожелав забыть все плохое, что случилось в уходящем году.

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«От всей души поздравляю вас с Новым годом, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, терпения, хорошего настроения. Самое главное – все, что было плохое в этом году, пусть исчезнет, сотрется в памяти. Я желаю, чтобы всех нас ждали только хорошие новости, чтобы радовали нас наши дети, наши родные и близкие. Берегите друг друга, будьте вместе, всегда с вами я и моя семья», - пожелал он.

Ранее артист театра «Квартет И» Александр Демидов в беседе с НСН призвал россиян не подводить итоги раньше времени, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожелал россиянам достойных зарплат и долгожданного мира.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоздравлениеНовый ГодШоу-бизнесИосиф Пригожин
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