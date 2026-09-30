По её словам, несмотря на формальные ограничения, у российской литературы есть большой потенциал на международном рынке.

«Здесь важно учитывать условия Букеровской премии: для участия недостаточно того, чтобы книга российского автора была переведена на английский язык. Она должна быть издана в Великобритании или Ирландии в период, установленный правилами премии. Поэтому называть любого сильного российского писателя, чьи книги мы хотели бы видеть среди номинантов, было бы не совсем корректно. Российская литература сегодня очень разнообразна, у нас много авторов, которые, на мой взгляд, могли бы быть интересны международному читателю. Например, Вера Богданова, Марина Степнова, Эдуард Веркин и другие современные писатели. Однако их потенциальное участие в Букеровской премии зависит в первую очередь от появления английского перевода и публикации книги британским или ирландским издателем. Поэтому я бы скорее хотела видеть больше переводов современной российской литературы и ее присутствия на международном книжном рынке – тогда появится и больше возможностей для российских авторов оказываться в поле зрения крупных литературных премий», — добавила Писарева.

Ранее шеф-редактор «Яндекс Книг», литературный критик Константин Мильчин сказал НСН, что основную Букеровскую премию (The Booker Prize) этого года может взять американка Элизабет Страут с книгой «То, о чем мы никогда не говорим», чей роман «Оливия Китридж» был довольно популярен в России.

