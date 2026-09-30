От Элизабет Страут до дебютантов: Кто попал в шорт‑лист Букеровской премии
Шорт‑лист Букеровской премии в этом году полон контрастов: мэтры против новичков, фантастика про ИИ и барьеры для российских авторов, сказала НСН Екатерина Писарева.
Букеровская премия — один из главных ориентиров современной англоязычной литературы, и каждый шорт‑лист вызывает живой интерес не только у критиков, но и у читателей по всему миру, сказала НСН шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист за 2026 год. В него вошли авторы из Великобритании, США и Ямайки. Трое из шести авторов — из Великобритании. Так, в списке, в частности, книга «Джон, сын Джона» шотландско-американский автора Дугласа Стюарта (лауреат 2020 года); «Исчезающие» ямайского романиста Марлона Джеймса (лауреат 2015 года), «То, о чем мы никогда не говорим» писательницы из США Элизабет Страут. Писарева отметила, что в этом году список номинантов получился особенно контрастным.
«Это будет очень интересный финал. Сейчас мы видим, что за победу соревнуются такие мэтры, как Элизабет Страут (номинировалась на Букера, лауреатка Пулитцеровской премии), Марлон Джеймс (лауреат Букера 2015 года) и Дуглас Стюарт (лауреат Букера 2020 года). Но в то же время в список попали британский поэт и писатель Люк Кеннард и поэтесса Ребекка Перри со своим дебютным романом May we feed the king, о которых российский читатель вряд ли знает. Полагаю, что скоро их переведут на русский язык и станут уделять им повышенное внимание после включения в короткий список премии», — сказала собеседница НСН.
Она также указала на то, что исторически Букер был британской премией.
«Отдельно стоит сказать о М. Джоне Харрисоне – культовом авторе британской фантастике, который в своем постапокалиптическом романе-номинанте явно размышляет на остро актуальные темы, в том числе ИИ и расстановки политических сил. Сложно сказать, почему в этот раз много авторов из Британии, но вообще если вспомнить, что исторически Букер был чисто британской премией, поэтому в нем всегда немало английских авторов. Плюс важное условие премии: автор должен был быть опубликован на английском языке в Великобритании или Ирландии, а это уже отсекает возможности многих авторов, в том числе и российских», — указала эксперт.
По её словам, несмотря на формальные ограничения, у российской литературы есть большой потенциал на международном рынке.
«Здесь важно учитывать условия Букеровской премии: для участия недостаточно того, чтобы книга российского автора была переведена на английский язык. Она должна быть издана в Великобритании или Ирландии в период, установленный правилами премии. Поэтому называть любого сильного российского писателя, чьи книги мы хотели бы видеть среди номинантов, было бы не совсем корректно. Российская литература сегодня очень разнообразна, у нас много авторов, которые, на мой взгляд, могли бы быть интересны международному читателю. Например, Вера Богданова, Марина Степнова, Эдуард Веркин и другие современные писатели. Однако их потенциальное участие в Букеровской премии зависит в первую очередь от появления английского перевода и публикации книги британским или ирландским издателем. Поэтому я бы скорее хотела видеть больше переводов современной российской литературы и ее присутствия на международном книжном рынке – тогда появится и больше возможностей для российских авторов оказываться в поле зрения крупных литературных премий», — добавила Писарева.
Ранее шеф-редактор «Яндекс Книг», литературный критик Константин Мильчин сказал НСН, что основную Букеровскую премию (The Booker Prize) этого года может взять американка Элизабет Страут с книгой «То, о чем мы никогда не говорим», чей роман «Оливия Китридж» был довольно популярен в России.
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