1 октября в России состоялась премьера сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским в главной роли, который лежал на полке с 2023 года, ожидая выдачи прокатного удостоверения, отмечает «Радиоточка НСН».

После начала СВО актер на фоне различных обвинений общественников выпал из медийного поля, однако в 2025 году вернулся к театральным постановкам в Москве. Кроме того, 9 сентября было объявлено о начале съемок сериала с Козловским «Игра на вылет», одним из продюсеров которого выступил Федор Бондарчук.

