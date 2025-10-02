«Авантюра и вагон доверия»: Как Данила Козловский стал «Чуковским»
Олег Меньшиков решился на авантюру, поставив «Чуковского» в план театра Ермоловой в тот момент, когда пьеса еще писалась, сказал в эфире НСН Савва Савельев.
Спектакль «Чуковский» изначально писался под актера Данилу Козловского, рассказал в интервью НСН режиссер этой постановки Савва Савельев.
В середине сентября в МДТ имени Ермоловой состоялась премьера спектакля «Чуковский». Савва Савельев выступил автором пьесы и режиссером этой постановки, а главную роль сыграл Данила Козловский, вернувшийся в 2025 году после негласного «запрета» к театральным постановкам и съемкам в кино. Режиссер отметил, что это уже третья их совместная работа, назвав актера «подарком судьбы».
«Когда я писал эту пьесу, конечно, у меня в голове уже был Данила Козловский. Мы с Данилой уже выпустили вместе два спектакля. Это третий спектакль, который я делаю с ним в качестве режиссера, поэтому многие сцены писались мной уже с учетом прокручивания в голове того, как Данила будет играть эту роль, в каких сценах он может петь, где он может двигаться. Все эти умения у него имеются в огромном объеме, абсолютно трагедийные, драматические проявления как актера. Работать с ним было приятно, легко и увлекательно. В очередной раз я убедился, что судьба мне подарила большого актера, с которым можно создавать большие вещи», - подчеркнул Савельев.
По его словам, «Чуковский» стал в определенном смысле авантюрой для худрука Театра Ермоловой Олега Меньшикова.
«Олег Меньшиков, конечно, помогал в работе над спектаклем. Во-первых, он позволил этот спектакль поставить, и это большой подарок судьбы, что Олег Евгеньевич решился на такую авантюру, потому что в тот момент, когда мы договаривались, что «Чуковский» выйдет в сентябре 2025-го, пьеса еще не была написана. Пьеса писалась, а «Чуковский» уже стоял в плане на сезон, поэтому спасибо ему за такой огромный вагон доверия. После просмотра спектакля Меньшиков дал очень точные советы и я ими воспользовался. Нам повезло, потому что нашим спектаклем открывался юбилейный, сотый сезон театра Ермоловой, и нам предоставили сцену на внушительное количество дней. Мы имели возможность долго репетировать, поэтому, когда вышли на сцену, многие вещи поменялись, многие добавились, что-то ушло. Большая сцена диктует свои правила. Теперь будем смотреть, как спектакль будет жить. Это живой организм, он еще раздышится, расцветет новыми цветами, в нем появятся какие-то оттенки, полутона», - уверен режиссер.
Савельев также назвал главную сложность при создании «Чуковского».
«В работе над пьесой были трудные моменты, потому что жизнь Чуковского огромных размеров - это целая вселенная, и невозможно впихнуть в рамки одного спектакля всю его биографию. Многие мне пишут: почему Лидию Корнеевну Чуковскую (дочь писателя - прим. НСН) "вычеркнули" из спектакля. Это объясняется просто-напросто тем, что второе действие спектакля, где Чуковский встречает своих детей и жену – это «загробный мир». Он встречает тех, кто уже умер при его жизни, - Ахматову, Блока, Маяковского, и Лидия Корнеевна, принадлежащая к тому моменту еще к миру живых, появиться там не может», - заключил собеседник НСН.
1 октября в России состоялась премьера сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским в главной роли, который лежал на полке с 2023 года, ожидая выдачи прокатного удостоверения, отмечает «Радиоточка НСН».
После начала СВО актер на фоне различных обвинений общественников выпал из медийного поля, однако в 2025 году вернулся к театральным постановкам в Москве. Кроме того, 9 сентября было объявлено о начале съемок сериала с Козловским «Игра на вылет», одним из продюсеров которого выступил Федор Бондарчук.
