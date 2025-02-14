Прозрачный выбор? Критики признали «Холопов», а Москва уже рукоплещет «Курьеру»

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Ассоциация театральных критиков назвала спектакль «Холопы» режиссера из Санкт-Петербурга Андрея Могучего лучшим в 2024 году, при этом в Москве театральную общественность взбудоражил «Курьер» Владимира Панкова.

Но как же определить действительно лучшие постановки, если официальные премии, мягко говоря, удивляют, и взлетит ли на театральный пантеон новый худрук «Ленкома» Панков? В тонкостях выбора и «величия» спектаклей разбирались театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, народный артист России Дмитрий Певцов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская.

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«Холопы» Андрея Могучего в БДТ имени Товстоногова – лучший спектакль 2024 года, такой выбор сделала Ассоциация театральных критиков. Интересно, что «Вешалка Синтина» еще 31 декабря признала постановку Могучего спектаклем года, да и до этого неоднократно отмечала эту работу.

На втором месте в топе театральных критиков «Котлован» новосибирского театра «Старый дом», в постановке Антона Фёдорова, на третьем – «Собачье сердце», также работа Федорова, но уже в Московском театре юного зрителя. В первую пятёрку вошли также «Калечина-Малечина» няганского ТЮЗа, в постановке Сойжин Жамбаловой и «Палата №6» Льва Додина в МДТ.

Марина Дмитревская объяснила, как возник рейтинг лучших спектаклей.

М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Ассоциация театральных критиков каждый год голосует за лучший спектакль года. В этом году это было особенно необходимо, потому что около 80 членов Ассоциации застыли в недоумении, пораженные шорт-листом «Золотой маски». Голосование всегда проходит на определенном ресурсе: мы нажимаем кнопки, отмечая 10 лучших спектаклей сезона по всей стране, и простым большинством голосов возникает лучший спектакль. А дальше координационный совет считает голоса. Из недр АТК возникло предложение сделать еще и лонг-лист, чтобы люди понимали, из каких спектаклей вообще выбирался лучший. Это абсолютно прозрачная процедура, поэтому вот такой список».

М.СИНТИН: «Публикация лонг-листа лучших постановок российских театров за 2024 год стала событием, которое невозможно переоценить. Мы живем в то время, когда нельзя уже доверять и полагаться на театральные премии, организаторы которых пытаются продвинуть одних и задвинуть других. При этом Ассоциация театральных критиков не играет в какие-то игры. В пятерку лучших попали постановки, о которых говорила "Вешалка Синтина"».

