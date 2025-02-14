Прозрачный выбор? Критики признали «Холопов», а Москва уже рукоплещет «Курьеру»
Изумленные шорт-листом «Золотой Маски» критики назвали лучшими спектаклями года работы Могучего, Фёдорова и Додина, при этом Певцов счел «Курьера» блистательным, а Заславский – одним из лучших за последние годы.
Критики и их премия: «Это абсолютно прозрачно»
Ассоциация театральных критиков назвала спектакль «Холопы» режиссера из Санкт-Петербурга Андрея Могучего лучшим в 2024 году, при этом в Москве театральную общественность взбудоражил «Курьер» Владимира Панкова.
Но как же определить действительно лучшие постановки, если официальные премии, мягко говоря, удивляют, и взлетит ли на театральный пантеон новый худрук «Ленкома» Панков? В тонкостях выбора и «величия» спектаклей разбирались театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, народный артист России Дмитрий Певцов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская.
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«Холопы» Андрея Могучего в БДТ имени Товстоногова – лучший спектакль 2024 года, такой выбор сделала Ассоциация театральных критиков. Интересно, что «Вешалка Синтина» еще 31 декабря признала постановку Могучего спектаклем года, да и до этого неоднократно отмечала эту работу.
На втором месте в топе театральных критиков «Котлован» новосибирского театра «Старый дом», в постановке Антона Фёдорова, на третьем – «Собачье сердце», также работа Федорова, но уже в Московском театре юного зрителя. В первую пятёрку вошли также «Калечина-Малечина» няганского ТЮЗа, в постановке Сойжин Жамбаловой и «Палата №6» Льва Додина в МДТ.
Марина Дмитревская объяснила, как возник рейтинг лучших спектаклей.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Ассоциация театральных критиков каждый год голосует за лучший спектакль года. В этом году это было особенно необходимо, потому что около 80 членов Ассоциации застыли в недоумении, пораженные шорт-листом «Золотой маски». Голосование всегда проходит на определенном ресурсе: мы нажимаем кнопки, отмечая 10 лучших спектаклей сезона по всей стране, и простым большинством голосов возникает лучший спектакль. А дальше координационный совет считает голоса. Из недр АТК возникло предложение сделать еще и лонг-лист, чтобы люди понимали, из каких спектаклей вообще выбирался лучший. Это абсолютно прозрачная процедура, поэтому вот такой список».
М.СИНТИН: «Публикация лонг-листа лучших постановок российских театров за 2024 год стала событием, которое невозможно переоценить. Мы живем в то время, когда нельзя уже доверять и полагаться на театральные премии, организаторы которых пытаются продвинуть одних и задвинуть других. При этом Ассоциация театральных критиков не играет в какие-то игры. В пятерку лучших попали постановки, о которых говорила "Вешалка Синтина"».
От «Курьера» до «Ленкома»: Блистательный «миротворец»
В числе лучших спектаклей, по версии критиков, не оказалось постановок Константина Богомолова, которого сейчас многие называют самым модным и передовым режиссером Москвы, а также работ нового художественного руководителя «Ленкома» Владимира Панкова.
При этом Панков выпустил в «Центре драматургии и режиссуры» (где он также является худруком) спектакль, который имеет все шансы стать главным событием нынешнего сезона. Речь идет о «Курьере», поставленному по сценарию известного кинофильма Карена Шахназарова.
Григорий Заславский назвал эту работу одним из лучших спектаклей за последние годы.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Считаю, что это один из лучших спектаклей Москвы из тех, что я видел за последние годы. Эта история в театре работает и на тех, кто вырос или каким-то образом помнит 1980-е годы, музыку того времени, и на любого другого человека, который этот опыт взросления получил значительно позже. Это театр, в котором очень много хорошего соединилось. Это и театр хороших актерских работ, и театр, в котором есть какая-то мюзикловая слаженность в мастерстве. Там занято около 40 человек, все они очень хорошо двигаются и замечательно поют. Это редкая слаженность ансамбля, причем не только актерского, но и настоящего музыкального ансамбля - в спектакле заняты живые музыканты. Кроме того, это история, которая очень ложится на наши сегодняшние переживания, потому что в картине Шахназарова этот сюжет разворачивается на фоне афганской кампании, и ты понимаешь, как хочется, чтобы этот мальчик, который уходит в армию, вернулся живым. Там очень много всего того, что заставляет подключаться к каждому герою».
Спектакль Панкова, пронизанный ностальгией по 1980-м, абсолютно современный. Режиссер поднимает темы, которые волнуют и сегодня. В «Курьере» задействовано большое число актеров и музыкантов. При этом Панков не довольствуется только членами своей команды. Например, на роль отца главного героя приглашен из «Современника» мощнейший Сергей Юшкевич. Билеты на март на этот спектакль уже все раскуплены.
Народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал «Курьер» блистательным спектаклем.
Д.ПЕВЦОВ: «Недавно я посмотрел блистательный спектакль "Курьер", который меня сильно порадовал, потому что это редкое явление на московской театральной сцене. Со сцены шла любовь, свет, радость, добро, надежда, музыка, юмор, хулиганство и огромный талант всего коллектива и его худрука».
Он также заверил, что с радостью вернется в «Ленком» и будет работать с таким художником и состоявшимся мастером как Владимир Панков, если тот, конечно, позовет.
М.СИНТИН: «При этом на премьере «Курьера» помимо Певцова было очень много известных людей: актеров, известных критиков, знаменитых деятелей театра и кино. Среди них и президент «Ленкома» Марк Варшавер. Предположу, что Панков намеренно пригласил обе стороны недавнего трудового конфликта, показывая свою открытость и независимость в вопросе урегулирования громкого скандала, который привел его на должность худрука одного из ведущих театров страны».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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